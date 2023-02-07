20 MİLYON TL İLE YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki depremden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını açıklamıştı.

TFF, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından yardım kampanyası başlatma kararı aldı. TFF, AFAD tarafından koordine edilen hesaba 20 milyon TL bağışta bulunarak tüm futbol camiasına bu kampanyaya destek olması yönünde çağrıda bulundu. TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milletimiz acı bir gün yaşıyor... Kurtuluş Savaşımızda şerefle kanını döken, kahramanlık destanları yazan ve bayrağımıza rengini veren şehitler diyarı illerimizde bugün yaşanan depremler tüm milletimizi yasa boğdu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut. Sadece bu illerdeki vatandaşlarımız değil, tüm ülke ağlıyor. Hepimizin kalbi, şu an enkazdan çıkarılan ve çıkarılmayı bekleyen kardeşlerimiz ile birlikte atıyor. Bütün Türkiye'nin düşünceleri, 1999 depreminin acı hatıraları eşliğinde bugün acı çeken kardeşlerinde.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizin son zamanlarda karşılaştığı en büyük felaketlerden biri olan bu depremin yaralarını birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde hep birlikte saracağımıza inanıyoruz. Federasyon olarak; milli yas ilan edilerek dalgalanan şanlı bayrağımızın yarıya çekildiği bu zor dönemde; 'gün tek yürek olma günüdür' diyerek yardım kampanyası başlatma kararı aldık. AFAD Başkanlığınca koordine edilen aşağıda belirtilen hesaba TFF olarak 20 milyon TL bağış yaparak yardım kampanyamızı başlatıyoruz. Milli takımlarımızın tüm mensuplarını, kulüp takımlarımızı, kulüp Başkanlarımızı, tüm futbolcularımızı, teknik direktörlerimizi, hakemlerimizi, gözlemcilerimizi, temsilcilerimizi, derneklerimizi, iyi günde ve kötü günde futbol sevgisini cömertçe paylaşan tüm taraftarlarımızı halkımızın bu elim gününde depremzedelerimizin yanında durmaya ve başlattığımız kampanyaya nakdi olarak destek olmaya davet ediyoruz. Biz; büyük ve güçlü bir aileyiz. Zorluklarda, felaketlerde birbirine daha da çok kenetlenen bir camiayız. Gelin bugün el ele verelim ve birlikte destek olalım. Söz konusu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerimize sabırlar niyaz ediyoruz. Devletimize, arama kurtarma ekiplerine, sağlık personeline, insani yardım çalışanlarına güç kuvvet diliyoruz.

TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. KAMU KURUMSAL ŞUBESİ - AFAD HESABI

TR 73 0001 0017 4555 5555 5552 04 hesap numarasına desteklerinizi göndermenizi bekliyoruz.

"DEPREM" yazarak 1866'ya da SMS göndererek kampanyamıza destek olmanızı istiyoruz."