Spor camiasından büyük seferberlik! Tüm kulüpler tek yürek oldu

Ülkemizi yasa boğan depremin ardından spor kulüpleri harekete geçerek dev bir yardım kampanyası başlattı. Kulüpler hem statlarını hem de spor salonlarını deprem bölgelerine gidecek yardımların toplanması için açtıklarını duyurdu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüplerin resmi medya kanallarından yayınlanan açıklamalarda deprem bölgeleri için ihtiyaç listeleri sunuldu. 'Biz beraberiz' diyerek tek yürek olan ezeli rakip ebedi dost Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, taraftarlarına seslenerek, tüm statlara yardım çağrısı yaptı. Galatasaray, NEF Stadı'na gelemeyen taraftarlarına Ülker Stadı ve Vodafone Park'a gitmeleri çağrısında bulundu.

O ANLARA KAYITSIZ KALMADI

Beşiktaş ve Fenerbahçe de bu çağrıya uyarak 'Biz Beraberiz' kenetlenmesini sürdürdü. Trabzonspor'un deprem bölgesine gidecek TS Club tırlarına da tam destek verildi. Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Konyaspor, benzer şekilde kulüp mağazalarındaki kışlık ürünlerin deprem bölgelerine gideceğini belirtti. Antalyaspor da tam 10 tır ile deprem bölgeleri için yardım hazırlıklarını hızlandırdı.

Giresunspor, Çotanak Stadı'nı yardımlar için açtığını paylaştı ve hızlıca çalışmalar başladı. Sakaryaspor organize olarak ihtiyaç listeleri hazırladı. Ankaragücü deprem bölgesine yardımları hazırlamaya başladı. İzmir'de Göztepe, Karşıyaka ve Altay, AFAD ile beraber yardım kampanyaları organize etti. Bursaspor, yardımlar için stadının açık olacağını duyurdu. Sivasspor Kulübü de destek çalışmalarına başlarken, takımın kaptanlarından Uğur Çiftçi, kendisine ait Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'ni depremzedelere açtı.

Tüm yardımların AFAD ile koordineli bir şekilde deprem bölgelerine ulaştırılacağı vurgulandı.

DURSUN ÖZBEK'TEN DESTEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle beraber NEF Stadyumu'ndaki yardım toplama merkezini ziyaret etti. Galatasaray'ın kadın basketbol takımı kaptanı Işıl Alben de kolileme çalışmalarına yardım etti. Dursun Özbek, "Galatasaray olarak elimizden gelen her şeyi depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, ailelerine Allah sabır versin. Bu yaraları sarmak için Galatasaray olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

TBF'DEN YARDIM

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanacak yardımların, ihtiyaç olan bölgelere gönderileceği ifade edilen açıklama şöyle: "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere AFAD iş birliğinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanacak yardımlar, ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır. Tüm kulüplerimizin ve sporseverlerin desteğini bekliyoruz."

"KALPLERİMİZ TÜRKİYE İLE"

Dünyanın önde gelen spor organizasyonları, kulüpleri ve ünlü sporcuları merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizi de etkileyen depremin ardından Türkiye'ye destek mesajları paylaştı. UEFA ve FIFA, 'Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremi büyük bir üzüntüyle öğrendik. Dualarımız ve kalplerimiz yaşamını yitiren insanlar ve yaralılarla birlikte, geçmiş olsun" mesajını yayınladı. Avrupa basketbolunun önde gelen organizasyonu Euroleague'de de başsağlığı ve destek mesajı yayınlandı. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali de, "Türkiye, harika insanlarla F1'in kalbinde çok özel bir yere sahip. Orada meydana gelen trajediden dolayı hepimiz şoke olduk. Türk halkı ve depremzedeler için dua ediyoruz" diye konuştu.Ayrıca La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1, Serie A ve Eredivisie gibi önemli ligler ile Real Madrid, Barcelona, Milan, Inter, Liverpool, Villarreal, Ajax, Hull City, PSG, Bayern Münih, B.Dortmund, Panathinaikos, Olympiakos, Neftçi Bakü, Karabağ FK gibi ünlü kulüpler destek mesajları yayınladı.Öte yandan Hollanda'da maçlar öncesinde Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşu olacağı açıklandı.

ALTAY BAYINDIR'DAN ÇAĞRI VAR

Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, yardım çağrısında bulundu, "Çok acı bir durumla karşı karşıyayız. Zaten bugün gerekli paylaşımları sosyal medya üzerinden camiamız yaptı. Yardımlar toplanıyor. Ufak bir yardımımız da olsa mutlu edici. O yüzden tüm camiamızı buraya davet ediyoruz" dedi.

"BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Beşiktaş Kulübü, hızlı bir şekilde deprem bölgeleri için yardım kampanyalarının başlatılacağını duyurdu. 'Depremin Neden Olduğu Yaraları Hep Birlikte Saracağız' başlığıyla yapılan açıklamada, "Beşiktaş camiası el ele depremzedelerin yardımına koşuyor. Her yardım çok değerli, yarın saat 10.00'dan itibaren herkesi Vodafone Park yardım toplama merkezine bekliyoruz" denildi.

YARDIM ADRESLERİ

Seferber olan kulüpler yardımların hangi adreslere ulaştırılması gerektiğini de açıkladı. İşte kulüplerin kamuoyuyla paylaştığı adresler:

Fenerbahçe: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Şefikbey Sokak, Kuzey Tribünü Girişi, Kadıköy-İstanbul

Galatasaray: Galatasaray Taçspor Tesisleri: Küçükbakkalköy, Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cd. No:29, 34750 Dudullu Osb / Ataşehir / İstanbul ve NEF Stadyumu

Bursaspor: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Sakaryaspor: Sakarya Atatürk Spor Salonu ve Sakarya Yazlık Spor Salonu

Giresunspor: Çotanak Spor Kompleksi, 19 Eylül Spor Salonu, Belediye Kültür ve Fuar Merkezi, İl Jandarma Komutanlığı

"KENETLENİLECEK GÜN, BUGÜN"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'a yaptığı açıklamada hızlıca yardım çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Ağaoğlu, "Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, bütün bu bölgelerimizde şu an yoğun kar yağışı var. Gece eksi 30'lara düşen bir hava durumu var. İnsanlar evlerine giremiyor. Yardıma ihtiyaçları var. TS Club'larda ne kadar kışlık ürün varsa afet bölgesine gönderiyoruz. Kenetlenilecek gün, bugün" dedi. Öte yandan TS Club'ın tırlarının deprem bölgelerine gideceği duyuruldu.

İSLAM ÇUPİ'Yİ ANMA TÖRENİ ERTELENDİ

Türk spor gazeteciliğinin unutulmaz kalemlerinden, Fenerbahçe'nin duayen ismi İslam Çupi için bugün Topkapı Maltepe mezarlığındaki kabri başında düzenlenecek anma töreni hem ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi hem de İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.