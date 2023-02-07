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Giriş Tarihi: 7.2.2023 08:04 Son Güncelleme: 7.2.2023 08:12

Deprem sonrası spor dünyasından birlik mesajı! Atsu ve Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş...

Deprem sonrası spor dünyasından birlik mesajı! Atsu ve Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş...

Önceki gün Kasımpaşa karşılaşmasında gol sevinci yaşayan Hataysporlu Christian Atsu ile Yeni Malatya kalecisi Ahmet Türkaslan enkaz altında kaldı. İki oyuncu için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, spor dünyasında da birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli yıkıcı bir deprem ile sarsılırken, göçük altında kalan sporcular için de gelecek müjdeli haberlere odaklandı… Hatayspor'da, Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle takımına galibiyeti getiren Ganalı futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut'un enkaz altında kaldığı öğrenilirken, iki isme ulaşılamadığı kaydedildi. Kerim Alıcı kendi imkânlarıyla enkazdan çıkarken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DEV KULÜPLERDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

REAL MADRİD: "Real Madrid kulüp başkanı ve yönetim kurulu, Türkiye ve Suriye'yi vuran deprem için en derin üzüntülerini ve dayanışmalarını paylaşıyor. Kulübümüz, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyor. Onlara tüm gücümüzü ve içtenliğimizi gönderiyoruz."

BARCELONA: "FC Barcelona olarak Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte."

VİLLARREAL: "Villarreal CF, Türkiye'nin güneydoğusunu ve Suriye'nin kuzeyini vuran korkunç depremden etkilenenlere dayanışmasını göstermek istiyor."

CELTA VİGO: "Celta, Türkiye'nin güneydoğusunu ve Suriye'nin kuzeyini vuran depremde vefat edenlere ve etkilenenlere dayanışmasını göstermek istiyor."

VALENCİA: "Kalbimiz, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerle birlikte.
Depremden etkilenen ailelere başsağlığı dileriz."

OSASUNA: "Osasuna, sabah meydana gelen korkunç deprem için tüm desteğini Türkiye ve Suriye halklarına göndermek istiyor. Kalbimiz vefat edenler ve yakınlarıyla birlikte."

LILLE: "Bu pazartesi günü, bölgeyi vuran şiddetli depremin ardından düşüncelerimiz, LOSC destekçilerinden oluşan geniş bir topluluğun yaşadığı Türkiye ve Suriye'ye gidiyor. Size güç ve cesaret diliyoruz"

NEFTCI BAKÜ: "Türkiye'nin birçok şehrinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ve yaralananların derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
'Neftçi' ailesi adına hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara şifalar diliyoruz."

KARABAĞ: "Kardeş Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Başın sağ olsun Türkiye!"

PANATHİNAİKOS: "Türkiye ve Suriye'deki deprem haberleriyle yıkıldık. Vefat edenlerin ailelerine en derin başsağlığı diliyoruz.
Düşüncelerimiz ve dualarımız sizinle."

B.DORTMUND (): "Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi bizleri derinden sarstı. İyi dileklerimiz tüm kurbanlar, aileleri, yakınları için endişelenen insanlar ve tabii ki tüm yardım edenlerle birlikte" mesajı paylaştı.

Futbolcular Burak Öksüz ile Onur Ergün de kurtarıldı. Teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu, Osman Ateş ve Murat Bel de enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Tercüman Emre Aslan'dan da güzel haber geldi.

Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen bir diğer oyuncu. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise acı haberi şöyle verdi: "Yardımcı antrenörümüz Ayhan Tenbeloğlu'nun ailesinden 15 kişi hayatını kaybetti."

İNŞALLAH HEPİNİZ SAĞ ÇIKARSINIZ

Kahramanmaraş'ta İstiklalspor takımının kaldığı tesisin yıkıldığı ve acil yardım gerektiği açıklandı. Futbolculardan Barış Civelek, Alperen Kaplan, Salih Kazan, Burçak Özkanca, Tugay Tiryaki ve Vedat Erçin enkazdan çıkarıldı.

Milli Güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki sporcuların göçük altında olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu: "Kahramanmaraş Güreş Kulübü'nün kaldığı binada 30-40 sporcumuz göçük altında kaldı. Lütfen yardım edelim."



Alanya Belediyespor'dan Eneshan Can, yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.

Malatya'da çöken otelde, 11'i voleybolcu, 4'ü ampute futbolcu olmak üzere 15 sporcu enkaz altında kaldı. TVF Erkekler Voleybol 2'nci Lig 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

YILMAZ VURAL: PERİŞAN HALDEYİM

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural "Rizespor maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya'da değildi. Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar... Perişan haldeyim" diyerek duygularını dile getirdi.

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Deprem sonrası spor dünyasından birlik mesajı! Atsu ve Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş...
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