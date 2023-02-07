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Giriş Tarihi: 7.2.2023

TFF’den 20 milyon TL

TFF’den 20 milyon TL
Depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Futbol Federasyonu, kulüplere de çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığınca koordine edilen aşağıda belirtilen hesaba TFF olarak 20 milyon TL bağış yaparak yardım başlatıyoruz. Milli takımlarımızın tüm mensuplarını, kulüplerimizi, başkanlarımızı, tüm futbolcularımızı, teknik direktörlerimizi, hakemlerimizi, gözlemcilerimizi, temsilcilerimizi, tüm taraftarlarımızı halkımızın bu elim gününde depremzedelerimizin yanında durmaya, destek olmaya davet ediyoruz" denildi. TFF'nin bildirdiği hesap numarası şöyle:
TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. KAMU KURUMSAL ŞUBESİ - AFAD HESABI TR 73 0001 0017 4555 5555 5552 04.

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TFF’den 20 milyon TL
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