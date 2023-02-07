TFF’den 20 milyon TL

Depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Futbol Federasyonu, kulüplere de çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığınca koordine edilen aşağıda belirtilen hesaba TFF olarak 20 milyon TL bağış yaparak yardım başlatıyoruz. Milli takımlarımızın tüm mensuplarını, kulüplerimizi, başkanlarımızı, tüm futbolcularımızı, teknik direktörlerimizi, hakemlerimizi, gözlemcilerimizi, temsilcilerimizi, tüm taraftarlarımızı halkımızın bu elim gününde depremzedelerimizin yanında durmaya, destek olmaya davet ediyoruz" denildi. TFF'nin bildirdiği hesap numarası şöyle: