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Giriş Tarihi: 8.2.2023 17:22

Giresunspor Kaptanı Onurcan Piri’den depremzedelere destek

İHA
Giresunspor Kaptanı Onurcan Piri’den depremzedelere destek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor Kaptanı Onurcan Piri, depremzedeler için yardım toplanan merkeze gelerek çalışmalara destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerde etkisini gösteren deprem için ülke genelinde seferberlik çalışmaları sürüyor.

Giresun'da toplanan yardımların afetzedelere ulaştırılmak üzere toplandığı merkezlerden biri olan Çotanak Spor Kompleksi'nde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Takım Kaptanı Onurcan Piri, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki yardım toplama merkezine gelerek malzeme desteğinde bulundu.

"Elimizden gelen desteği vermeye geldik" diyen Onurcan Piri, yardım toplama görevlileriyle birlikte çalışmalara destek verdi. Giresunspor camiası olarak depremzedelerin acılarını paylaştıklarını belirten Piri, "Öncelikle Giresun ve Giresunspor camiası olarak çok üzgünüz. Bu acı kelimelerle tarif edilemeyecek şekilde. Şehir olarak, kulüp olarak, valilik olarak, belediye olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 7'sinden 70'ine herkes çalışıyor, mücadele veriyor yardımcı olabilmek için. Bizde destek vermeye geldik. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Çok üzgünüz. Ne söylersek söyleyelim, yaşanan acının tarifi olamaz. Umuyorum en kısa sürede felaket son bulur. Ailesini, annesini, babasını kaybeden herkesin acınız paylaşıyoruz. Allah'tan sabır diliyorum. Hepsinin mekanı inşallah cennet olur" diye konuştu.

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Giresunspor Kaptanı Onurcan Piri’den depremzedelere destek
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