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Giriş Tarihi: 7.2.2023 20:48 Son Güncelleme: 8.2.2023 07:43

Son dakika haberi: Depremzedeler için Ronaldo'nun forması açık artırmaya çıkıyor! Merih Demiral harekete geçti...

İHA
Son dakika haberi: Depremzedeler için Ronaldo’nun forması açık artırmaya çıkıyor! Merih Demiral harekete geçti...

Son dakika haberi: İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu ve koleksiyonundaki imzalı formasının açık artırma usulü satılıp depremzedelere bağışlanacağını açıklarken, Leonardo Bonucci ve Paulo Dybala'da harekete geçti.

Milli oyuncu Merih Demiral, sosyal medya hesabından depremzedeler için Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırma usulü satılacağını duyurdu. Demiral, şu açıklamayı yaptı:

"Az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır."

BONUCCI VE DYBALA DAHİL OLDU

Ayrıca Demiral, tecrübeli futbolcu Leonardo Bonucci ve Paulo Dybala ile görüştüğünü söyleyerek, iki yıldızın da bu yardıma destek olacağını açıkladı.

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Son dakika haberi: Depremzedeler için Ronaldo'nun forması açık artırmaya çıkıyor! Merih Demiral harekete geçti...
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