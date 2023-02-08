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Giriş Tarihi: 8.2.2023 08:24

Son dakika haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera 1 ay yok

Son dakika haberi: Galatasaray’da Fernando Muslera 1 ay yok

Son dakika haberi: Trabzonspor karşılaşmasında kurtardığı frikikte aldığı darbeyle sakatlanan Fernando Muslera'nın maçı acı içinde yarıda bırakması, Galatasaray camiasını şoka uğratmıştı. Tedavisine hemen başlanan tecrübeli file bekçisinin yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Trabzonspor karşılaşmasında kurtardığı frikikte aldığı darbeyle sakatlanan Fernando Muslera'nın maçı acı içinde yarıda bırakması, Galatasaray camiasını şoka uğratmıştı. Dün hastanede yapılan detaylı tetkiklerde Uruguaylı kalecinin sağ ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan tecrübeli file bekçisinin yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. 36 yaşındaki kalecinin, iyileşme sürecine göre mart ayında yapılacak karşılaşmalara yetişme ihtimali var. Bu sezon Süper Lig'de sarı-kırmızılıların kalesini 21 maçta koruyan tecrübeli file bekçisi, sadece 16 gol yerken 9 karşılaşmada rakiplerine geçit vermedi.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Tecrübeli eldivenin; Gaziantep FK, Kasımpaşa, Konyaspor maçlarını kaçıracağı belirtildi.

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Son dakika haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera 1 ay yok
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