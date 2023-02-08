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Giriş Tarihi: 8.2.2023 19:51 Son Güncelleme: 8.2.2023 20:09

Son dakika haberi: Yeni Malatyaspor Başkanı Hacı Ahmet Yaman flaş kararı SABAH Spor'a açıkladı! "Ligden çekilme kararı alacağız"

ERDEM KELEŞ
Son dakika haberi: Yeni Malatyaspor Başkanı Hacı Ahmet Yaman flaş kararı SABAH Spor’a açıkladı! Ligden çekilme kararı alacağız

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli art arda gelen iki büyük deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki file bekçisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kalarak hayata gözlerini yummuştu. Malatyaspor'un kulüp başkanı Hacı Ahmet Yaman, SABAH Spor'a yaptığı özel açıklamada, TFF'nin ligleri 10 gün sonra başlatma kararından dönülmezse, takımın ligden çekileceğini söyledi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli art arda gelen iki büyük deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki file bekçisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kalarak hayata gözlerini yummuştu. Malatyaspor'un kulüp başkanı Hacı Ahmet Yaman, SABAH Spor'a özel yaptığı açıklamada, TFF'nin ligleri 10 gün sonra başlatacağı kararından dönülmezse, takımın ligden çekileceğini söyledi.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI

Hacı Ahmet Yaman: "TFF'nin aldığı karar bir skandaldır. Her yer yerle bir olmuşken, on gün sonra maça çıkmayı asla kabul etmiyoruz. TFF belki de 1 yıl futbola ara vermesi gerekirken böyle bir karar aldı. Ne zamanki hayat normale döner, biz o zaman futbol oynarız. Birkaç gün içinde yönetim kurulu ile bir araya geleceğiz ve şartlar değişmezse ligden çekilme kararı alacağız."

TFF DUYURMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu, "10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır." açıklamasında bulunarak liglerin 7 ile 10 gün arası araya girdiğini bildirmişti.

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Son dakika haberi: Yeni Malatyaspor Başkanı Hacı Ahmet Yaman flaş kararı SABAH Spor'a açıkladı! "Ligden çekilme kararı alacağız"
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