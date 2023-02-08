Son dakika: Hatayspor’dan ilk acı haber! Onur Akdeniz hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin en çok etkilendiği şehirlerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şehrin takımı olan Hatayspor'un bazı oyuncuları ve teknik ekip çalışanları enkaz altında kalmıştı.
HATAYSPOR'DAN İLK ACI HABER...
Hatayspor'un eski hocası Ömer Erdoğan, sosyal medya hesabından, kulübün malzemecisi olan Onur Akdeniz fotoğrafını paylaşarak "Allah rahmet eylesin" mesajını yazdı.
"TANER SAVUT'TAN HABER BEKLİYORUZ"
Hatay'da halen enkaz altında olan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan iyi bir haber beklediklerini ifade eden teknik direktör Ufuk Kahraman, "Taner Savut'la çocukluğumuz beraber geçti. O'nun haberini bekliyorum. İzmirspor'da hem altyapıda hem profesyonel olarak birlikte top oynadık. Hem de aile dostum, çok yakın dostuz. Kerim Alıcı ile konuştum. Kerim, 12 katlı rezidansın 5'inci katındaymış. Uyanık olduğu sırada dolap üzerine düşmüş ve yaşam üçgeni ile duvarı kıra kıra enkazdan kurtulmuş. Taner de 9'uncu katta kalıyormuş ancak o sırada otopark da olabileceği tahmin ediliyor. Enkazın otoparkından sesler geliyormuş. Umutlu bekleyişimiz sürüyor" dedi.
OHAL İLAN EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan yıkıcı depremin ardından 10 ilde olağanüstü hal ilan (OHAL) edildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan, OHAL'in 3 ay süreyle devam edeceğini ifade etti.