Son dakika: Hatayspor’dan ilk acı haber! Onur Akdeniz hayatını kaybetti

"TANER SAVUT'TAN HABER BEKLİYORUZ"



Hatay'da halen enkaz altında olan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan iyi bir haber beklediklerini ifade eden teknik direktör Ufuk Kahraman, "Taner Savut'la çocukluğumuz beraber geçti. O'nun haberini bekliyorum. İzmirspor'da hem altyapıda hem profesyonel olarak birlikte top oynadık. Hem de aile dostum, çok yakın dostuz. Kerim Alıcı ile konuştum. Kerim, 12 katlı rezidansın 5'inci katındaymış. Uyanık olduğu sırada dolap üzerine düşmüş ve yaşam üçgeni ile duvarı kıra kıra enkazdan kurtulmuş. Taner de 9'uncu katta kalıyormuş ancak o sırada otopark da olabileceği tahmin ediliyor. Enkazın otoparkından sesler geliyormuş. Umutlu bekleyişimiz sürüyor" dedi.