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Giriş Tarihi: 8.2.2023 16:38 Son Güncelleme: 8.2.2023 16:51

Son dakika: Hatayspor'dan ilk acı haber! Onur Akdeniz hayatını kaybetti

Son dakika: Hatayspor’dan ilk acı haber! Onur Akdeniz hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Depremin en şiddetli olduğu şehirlerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Hatayspor'dan ilk acı haber geldi. Birçok futbolcusu enkaz altından kalan Hatayspor'un malzemecisi olarak görev yapan Onur Akdeniz'in vefat ettiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin en çok etkilendiği şehirlerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şehrin takımı olan Hatayspor'un bazı oyuncuları ve teknik ekip çalışanları enkaz altında kalmıştı.

HATAYSPOR'DAN İLK ACI HABER...

Hatayspor'un eski hocası Ömer Erdoğan, sosyal medya hesabından, kulübün malzemecisi olan Onur Akdeniz fotoğrafını paylaşarak "Allah rahmet eylesin" mesajını yazdı.

TEKNİK DİREKTÖR VOLKAN DEMİREL VE FUTBOLCULAR İSTANBUL'A GELDİ

Yaşanan yıkıcı depremin ardında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Hataysporlu futbolcular gece saatlerinde uçakla İstanbul'a geldi.

"TANER SAVUT'TAN HABER BEKLİYORUZ"

Hatay'da halen enkaz altında olan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan iyi bir haber beklediklerini ifade eden teknik direktör Ufuk Kahraman, "Taner Savut'la çocukluğumuz beraber geçti. O'nun haberini bekliyorum. İzmirspor'da hem altyapıda hem profesyonel olarak birlikte top oynadık. Hem de aile dostum, çok yakın dostuz. Kerim Alıcı ile konuştum. Kerim, 12 katlı rezidansın 5'inci katındaymış. Uyanık olduğu sırada dolap üzerine düşmüş ve yaşam üçgeni ile duvarı kıra kıra enkazdan kurtulmuş. Taner de 9'uncu katta kalıyormuş ancak o sırada otopark da olabileceği tahmin ediliyor. Enkazın otoparkından sesler geliyormuş. Umutlu bekleyişimiz sürüyor" dedi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan yıkıcı depremin ardından 10 ilde olağanüstü hal ilan (OHAL) edildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan, OHAL'in 3 ay süreyle devam edeceğini ifade etti.

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Son dakika: Hatayspor'dan ilk acı haber! Onur Akdeniz hayatını kaybetti
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