Süper Lig 17 Şubat’ta başlayacak

Yaşanan büyük felaket sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalartarihlerinde oynanacaktır.TFF 2. Lig'in 24. haftasındaBuna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'inLiglere ilişkin diğer bütün düzenlemeler ve netleşen tarihler daha sonra ilan edilecektir.Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Ümraniyespor-Adana Demirspor, Giresunspor- Kayserispor ve F.Bahçe- Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.