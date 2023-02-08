Süper Lig 17 Şubat’ta başlayacak

Yaşanan büyük felaket sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıklamıştı. Türkiye FutbolFederasyonu Yönetimi dünbir toplantı yaparak liglerinoynanacağı tarihleriaçıkladı. Belirlenen yeniprogram şöyle:
10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar bunagöre planlanacaktır.
24 VE 25. HAFTA YENİDEN PLANLANACAK
TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günüoynanması gerekirken ertelenenmüsabakalar, 1 MartÇarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.
Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakalarıile Spor Toto 1. Lig'in 27.hafta müsabakaları yenidenplanlanacaktır.
Liglere ilişkin diğer bütün düzenlemeler ve netleşen tarihler daha sonra ilan edilecektir.
ERTELEME MAÇLARI 21-22-23 ŞUBAT'TA
Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Ümraniyespor-Adana Demirspor, Giresunspor- Kayserispor ve F.Bahçe- Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.