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Giriş Tarihi: 8.2.2023

Süper Lig 17 Şubat’ta başlayacak

Süper Lig 17 Şubat’ta başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, ara verilen Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig’de maçların 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacağını duyurdu

Yaşanan büyük felaket sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi dün bir toplantı yaparak liglerin oynanacağı tarihleri açıkladı. Belirlenen yeni program şöyle:
10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.

24 VE 25. HAFTA YENİDEN PLANLANACAK

TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar, 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.
Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.
Liglere ilişkin diğer bütün düzenlemeler ve netleşen tarihler daha sonra ilan edilecektir.

ERTELEME MAÇLARI 21-22-23 ŞUBAT'TA

Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Ümraniyespor-Adana Demirspor, Giresunspor- Kayserispor ve F.Bahçe- Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.

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Süper Lig 17 Şubat’ta başlayacak
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