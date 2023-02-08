TFF açıkladı! Ara transfer sezonu uzatıldı

TFF'den yapılan açıklamada, FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak-8 Şubat tarihlerinde belirlendiği hatırlatıldı.