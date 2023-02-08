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Giriş Tarihi: 8.2.2023 14:58 Son Güncelleme: 8.2.2023 15:12

TFF açıkladı! Ara transfer sezonu uzatıldı

TFF açıkladı! Ara transfer sezonu uzatıldı

TFF, ara transfer döneminin 10 gün uzatılmasına yönelik talebin FIFA'ya iletildiğini açıkladı. TFF, yaptığı açıklamada "FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin 10 gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sona ermesi gereken ara transfer döneminin 10 gün uzatılması için FIFA'dan sözlü onay alındığını, yazılı onay sürecinin beklendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak-8 Şubat tarihlerinde belirlendiği hatırlatıldı.

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle FIFA ile irtibata geçildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 6 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin 10 gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir." denildi.

FUTBOLCU HASAN DOĞAN HAYATINI KAYBETTİ

Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Hakan Doğan'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiği açıklandı.

İBRAHİM HALİL ÖLMEZ KURTARILAMADI

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkaz altından çıkarılan ve yoğun bakımda tutulan İskenderunspor Atletik Performans Antrenörü İbrahim Halil Ölmez, yaşamını yitirdi.

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TFF açıkladı! Ara transfer sezonu uzatıldı
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