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Giriş Tarihi: 8.2.2023 21:22

Trabzonspor, takım otobüsünü afet bölgesine gönderdi

İHA
Trabzonspor, takım otobüsünü afet bölgesine gönderdi

Trabzonspor, üçüncü tırını ve takım otobüsünü afet bölgesindeki depremzedeler için gönderdi.

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.
AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Trabzonspor tarafından dün Kahramanmaraş'taki depremzedeler için gönderilen iki tıra ilave olarak bugün de ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve takım otobüsü Malatya'ya hareket etti.

İhtiyaç malzemelerinin yetkililere teslim edilmesinin ardından takım otobüsü valilik koordinasyonuyla bu bölgede sevkiyatların yapılması amacıyla kullanılmaya başlanacak.

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Trabzonspor, takım otobüsünü afet bölgesine gönderdi
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