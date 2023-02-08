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Giriş Tarihi: 8.2.2023 16:33 Son Güncelleme: 8.2.2023 16:46

Trabzonspor'da Djaniny ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı...

İHA
Trabzonspor’da Djaniny ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 31 yaşındaki futbolcu Djaniny'nin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'a kiralık olarak gittiğini açıkladı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçındaki performansı nedeniyle taraftarın ıslıkladığı Djaniny Semedo, bordo-mavili kulübe takımdan ayrılma talebini iletmişti.

Ligde son oynanan Galatasaray maçının kadrosundan çıkarılarak görüşme halinde olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC ile masaya oturan golcü futbolcu, yeni takımına imzayı attı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki santrforun satın alma opsiyonlu olarak 1.5 milyon Euro bedelle Sharjah FC'ye kiralandığı belirtildi.

SÖZLEŞME UZATMIŞTI
Trabzonspor ile sezon başında masaya oturan ve sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan golcü futbolcu, beklenilen performansı sergileyemediği için eleştirilerin odağındaydı. Trabzonspor'a 2020-21 sezonunda transfer olan Djaniny, bordo-mavili formayla bugüne kadar çıktığı 94 resmi müsabakada 20 gol ve 9 asist katkısında bulundu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar 1,5 milyon avro satın alma opsiyonlu olarak Sharjah FC'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor'da Djaniny ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı...
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