152 tesisimizle seferber olduk

34 gençlik merkezi, 23 yurt ve 95 spor tesisi olmak üzere toplam 152 tesiste 150 binden fazla depremzedenin konakladığını belirten Kasapoğlu, “Sıcak yemek ve barınma imkânlarıyla tesislerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde” dedi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremlerin ardından gittiği Osmaniye'de dün açıklamalarda bulundu. Felaket bölgesindeki yurtlar, spor tesisleri ve gençlik tesislerinde hasar tespitine yönelik çalışma yaptıklarını belirten Kasapoğlu, "Bununla birlikte tüm imkânlarımızı vatandaşlarımıza açmaya yönelik olarak çalışmalarımızı bitirdik. Özellikle 10ilimizde başta yurtlarımız,spor salonlarımız, gençlikmerkezlerimiz ve gençlikkamplarımız olmaküzere sıcak yemek, barınmaimkânlarıyla vatandaşlarımızınhizmetinde. Özellikle bakanlık olarak yurtlarımız, spor tesislerimizle ilgili hasar tespitlerimizi gerçekleştirdik. Şükürler olsun yıkılan ve buanlamda da enkazda kaybettiğimizbir sporcumuz,bakanlık tesislerimizdeöğrencilerimiz de bulunmamaktadır" dedi.
KENETLENMEK ZOR GÜNDE ÇOK ÖNEMLİ
34 gençlik merkezi, 23 yurt ve 95 spor tesisi olmak üzere toplam 152 tesiste 150 binden fazla depremzedenin konakladığını kaydeden Kasapoğlu, "Hatay, Adıyaman,Kahramanmaraş,Osmaniye, Gaziantepve Malatya başta olmak üzere ihtiyaç sahibi illere de bir taraftan kılıkkıyafetten, battaniyeye, çadıra kadar tüm malzemeler gönderiliyor. Özellikle 12 ilde bakanlığımız tesislerini 10 ilden transferedilecek vatandaşlarayönelik hazırladık. Buradabir yandan transfer işlemleribaşladı. Spor camiasının kenetlenmesi, federasyonlarıyla, kulüpleriyle bu zor zamanda çok anlamlı. Spor camiamızada ayrıca şükranlarımıifade ediyorum.Devletimiz tüm imkânlarıylatüm ekibiyle afetbölgesi için seferberdir" şeklinde konuştu.