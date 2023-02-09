152 tesisimizle seferber olduk

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremlerin ardından gittiği Osmaniye'de dün açıklamalarda bulundu. Felaket bölgesindeki yurtlar, spor tesisleri ve gençlik tesislerinde hasar tespitine yönelik çalışma yaptıklarını belirten Kasapoğlu, "Bununla birlikte tüm imkânlarımızı vatandaşlarımıza açmaya yönelik olarak çalışmalarımızı bitirdik.Özellikle bakanlık olarak yurtlarımız, spor tesislerimizle ilgili hasar tespitlerimizi gerçekleştirdik." dedi.34 gençlik merkezi, 23 yurt ve 95 spor tesisi olmak üzere toplam 152 tesiste 150 binden fazla depremzedenin konakladığını kaydeden Kasapoğlu, "başta olmak üzere ihtiyaç sahibi illere de bir taraftan kılıkkıyafetten, battaniyeye, çadıra kadar tüm malzemeler gönderiliyor. Özellikle 12 ilde bakanlığımız tesisleriniSpor camiasının kenetlenmesi, federasyonlarıyla, kulüpleriyle bu zor zamanda çok anlamlı." şeklinde konuştu.