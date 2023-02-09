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Giriş Tarihi: 9.2.2023

152 tesisimizle seferber olduk

ÇAĞDAŞ HALICI
152 tesisimizle seferber olduk

34 gençlik merkezi, 23 yurt ve 95 spor tesisi olmak üzere toplam 152 tesiste 150 binden fazla depremzedenin konakladığını belirten Kasapoğlu, “Sıcak yemek ve barınma imkânlarıyla tesislerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremlerin ardından gittiği Osmaniye'de dün açıklamalarda bulundu. Felaket bölgesindeki yurtlar, spor tesisleri ve gençlik tesislerinde hasar tespitine yönelik çalışma yaptıklarını belirten Kasapoğlu, "Bununla birlikte tüm imkânlarımızı vatandaşlarımıza açmaya yönelik olarak çalışmalarımızı bitirdik. Özellikle 10 ilimizde başta yurtlarımız, spor salonlarımız, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımız olmak üzere sıcak yemek, barınma imkânlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Özellikle bakanlık olarak yurtlarımız, spor tesislerimizle ilgili hasar tespitlerimizi gerçekleştirdik. Şükürler olsun yıkılan ve bu anlamda da enkazda kaybettiğimiz bir sporcumuz, bakanlık tesislerimizde öğrencilerimiz de bulunmamaktadır" dedi.



KENETLENMEK ZOR GÜNDE ÇOK ÖNEMLİ
34 gençlik merkezi, 23 yurt ve 95 spor tesisi olmak üzere toplam 152 tesiste 150 binden fazla depremzedenin konakladığını kaydeden Kasapoğlu, "Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere ihtiyaç sahibi illere de bir taraftan kılıkkıyafetten, battaniyeye, çadıra kadar tüm malzemeler gönderiliyor. Özellikle 12 ilde bakanlığımız tesislerini 10 ilden transfer edilecek vatandaşlara yönelik hazırladık. Burada bir yandan transfer işlemleri başladı. Spor camiasının kenetlenmesi, federasyonlarıyla, kulüpleriyle bu zor zamanda çok anlamlı. Spor camiamıza da ayrıca şükranlarımı ifade ediyorum. Devletimiz tüm imkânlarıyla tüm ekibiyle afet bölgesi için seferberdir" şeklinde konuştu.

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152 tesisimizle seferber olduk
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