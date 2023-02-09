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Giriş Tarihi: 9.2.2023 23:43

Acı haberi TFF duyurdu! Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül, vefat etti...

AA
Acı haberi TFF duyurdu! Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül, vefat etti...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Onvo Hataysporlu oyuncu Verda Demetgül için başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, genç futbolcunun vefatı dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajında, "Onvo Hatayspor'un 2008 doğumlu futbolcusu Verda Demetgül'ün ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Verda Demetgül'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Onvo Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun." denildi.

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Acı haberi TFF duyurdu! Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül, vefat etti...
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