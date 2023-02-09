Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Ağaoğlu Basel maçı için açıklamalarda bulundu! Çalışmalarımız maçın...
Giriş Tarihi: 9.2.2023 16:28 Son Güncelleme: 9.2.2023 16:33

Ahmet Ağaoğlu Basel maçı için açıklamalarda bulundu! Çalışmalarımız maçın...

AA
Ahmet Ağaoğlu Basel maçı için açıklamalarda bulundu! Çalışmalarımız maçın...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile oynanacak ilk karşılaşma öncesi UEFA yetkilileriyle görüştüklerini ve çalışmalarının maçın oynanacağı şeklinde olduğunu söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile oynanacak ilk karşılaşma öncesi UEFA yetkilileriyle görüştüklerini ve çalışmalarının maçın oynanacağı şeklinde olduğunu söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, UEFA yetkililerinin depremle alakalı şehirde bir sıkıntı olup olmadığını kendilerine sorduğunu belirtti.

UEFA'ya kentin depremden etkilenmediğini söylediklerini ifade eden Ağaoğlu, "'Mental olarak da durumu biliyorsunuz.' dedik. Fiziki şartlarda bir sıkıntı yoksa UEFA maçı oynatıyor. Biz de bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız. Çalışmalarımız maçın oynanacağı şeklinde." dedi.

Ağaoğlu, deprem bölgesine yaşam malzemesi taşıyan üçüncü tır ve takım otobüsünü dün gönderdiklerini kaydederek, AFAD'ın elzem talepleri doğrultusunda kontrollü şekilde bölgeye yardım yapmayı sürdüreceklerini aktar

TAKIM OTOBÜSÜ DEPREMZEDELERİ GETİRİYOR
Trabzonspor Kulübünün takım otobüsü, deprem bölgesinden 40 depremzedeyi Trabzon'a getiriyor. Bu akşam Malatya'dan hareket edecek otobüsle Trabzon'a gelecek depremzedeler, kentte uygun yerlere yerleştirilecek.

Trabzonspor Kulübü ayrıca 25 kız ve 30 erkek çocuğu olmak üzere toplam 55 depremzedeyi de Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi ve Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde konuk edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Deprem bölgesine 'yardım gelmiyor' diyen İsmail Saymaz'a vatandaştan çok sert tepki: Ekipler burada! provokatörlük yapma
Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin
Deprem sonrası duygulandıran sözler: Türkiye'nin 20 yıl önce bize yaptığı iyiliğe karşılık veriyoruz!
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Yakıştı mı Kemal Bey?
SON DAKİKA | AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provokasyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi
Başkan Erdoğan depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı: Dezenformasyonlara karşı sorumluluklara işaret edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Ağaoğlu Basel maçı için açıklamalarda bulundu! Çalışmalarımız maçın...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA