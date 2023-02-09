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Giriş Tarihi: 10.2.2023 00:23

Beşiktaş, Gambiyalı futbolcu Omar Colley'i transfer etti

AA
Beşiktaş, Gambiyalı futbolcu Omar Colley’i transfer etti

Beşiktaş, İtalya'nın Sampdoria ekibinden Gambiyalı futbolcu Omar Colley'i kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, savunmada görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde oyuncu ve kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübüne net 2.300.000 avro transfer bedeli ödenecektir."

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Beşiktaş, Gambiyalı futbolcu Omar Colley'i transfer etti
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