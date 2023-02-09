Beşiktaş Omar Colley ile anlaşmaya vardı! 2.5 milyon Euro...

KARİYERİNDE 20 GOL VE 2 ASIST VAR

Futbol kariyerinde Djurgarden, Kuopion Palloseura, Genk ve Sampdoria formaları giyen Omar Colley, 355 resmi maçta çıktı. Gambiyalı futbolcu, toplam 31 bin 290 dakika sahada kalırken 20 gol ve 2 asist üretti. Bu sezon ise Serie A'da 16 karşılaşmada görev yaptı.

ONUR BULUT İMZALADI!

BEŞİKTAŞ, sürpriz bir hamleyle Kayserispor'un 28 yaşındaki sağ beki Onur Bulut'u 2025-26 sezonu sonuna kadar renklerine bağladı. Siyah-beyazlıların, Onur'un sözleşmesinde yer alan 1 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullandığı bildirildi. Kayserispor ise, F.Bahçe'nin de gündeminde olan ve geçtiğimiz günlerde mukavelesini 3 yıl uzatan oyuncunun, avukatı aracılığıyla kontratını tek taraflı feshettiğini aktardı. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Büyük kulüplerin sözleşmeyi dikkatle incelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız" dedi.