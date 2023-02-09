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Giriş Tarihi: 9.2.2023

Kampanya 46 milyona ulaştı

Kampanya 46 milyona ulaştı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva’dan A Spor özel yayınına katıldı

Yaşanan deprem felaketi sonrası bir kriz masası oluşturduklarını anlatan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 20 milyon TL ile başlattıkları yardım kampanyasına büyük destek olduğunu belirtip şunları söyledi: "AFAD'a 20 milyon TL bağışta bulunduk ve futbolun paydaşlarına davet çağrısı yaptık. Bu çağrıya karşılık buldu. Başta bazı kulüplerimiz, yurt dışındaki milli oyuncularımız, Türkiye'de oynayan futbolcularımız kampanyaya katıldılar. Şu anda rakamı 40 milyon TL'ye çıkardılar. Ayrıca UEFA, fonundan 6 milyon TL'lik bir bölümü buraya aktaracak. FIFA Başkanı İnfantino ile de temas halindeyiz. Onları da bu kampanyaya dahil edeceğiz. Yerli yabancı futbolcularımızı kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Beraber sevinip beraber üzülen insanların acımızı paylaşması önemli."

TABLOYA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ
TFF Başkanı Büyükekşi, futbolla ilgili detayları da anlattı: "FIFA'dan yüzyılın en büyük felaketinde transfer penceresini uzatmasını istedik. 10 gün açık tutacaklarını söylediler. Bölge müdürlüklerimize futbolun paydaşları ulaşıp sorunlarını, problemlerini söyleyebilirler. Hatayspor'un futbolcuları İstanbul'a geldi. Onlara tesislerimizi açmak istedik. Gaziantep'ten kadın futbol takımını şu an Riva'da misafir ediyoruz. Kulüpler Birliği ile bugün toplantı yapacağız. Pazartesi veya salı günü ortaya çıkan tabloya göre hareket edeceğiz."

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Kampanya 46 milyona ulaştı
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