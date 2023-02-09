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Giriş Tarihi: 9.2.2023 16:56

Kasımpaşa’dan depremzedelere yardım

İHA
Kasımpaşa’dan depremzedelere yardım

Kasımpaşa, depremzedelere gönderilmek üzere hazırladığı yardım tırlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa, depremzedelere gönderilmek üzere hazırladığı yardım tırlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, oradaki vatandaşlara destek için yardım tırı gönderiyor.

Lacivert-beyazlılar konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilmek üzere hazırlanan yardım tırlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı" ifadelerini kullandı.

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Kasımpaşa’dan depremzedelere yardım
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