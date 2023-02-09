Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nicolo Zaniolo: Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm
Giriş Tarihi: 9.2.2023 15:46 Son Güncelleme: 9.2.2023 15:53

Nicolo Zaniolo: Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm

İHA
Nicolo Zaniolo: Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm

Galatasaray'ın yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, depremzedelere destek için yardım yaptığını belirterek, "Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, depremzedelere destek için yardım yaptığını belirterek, "Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm" dedi.

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar anısına bir video yayınladı. Hazırlanan videoda Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan da unutulmadı. Muhammed'in sosyal medya hesabından son paylaşımı Nicolo Zaniolo'nun transferi ile ilgiliydi.

"DESTEK İÇİN BEN YARDIMIMI YAPTIM"
Sarı-kırmızılıların paylaştığı videoda, yeni transfer İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo yer aldı. Zaniolo, depremlerden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Muhammed için çok üzüntülüyüm ve de tüm Türk halkı için. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Deprem bölgesine 'yardım gelmiyor' diyen İsmail Saymaz'a vatandaştan çok sert tepki: Ekipler burada! provokatörlük yapma
Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin
Deprem sonrası duygulandıran sözler: Türkiye'nin 20 yıl önce bize yaptığı iyiliğe karşılık veriyoruz!
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Yakıştı mı Kemal Bey?
SON DAKİKA | AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provokasyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi
Başkan Erdoğan depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı: Dezenformasyonlara karşı sorumluluklara işaret edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Nicolo Zaniolo: Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA