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Giriş Tarihi: 9.2.2023 14:48 Son Güncelleme: 9.2.2023 14:58

Orkun Kökçü'den Türkiye için deprem mesajı! "Kalbim, aklım..."

İHA
Orkun Kökçü’den Türkiye için deprem mesajı! Kalbim, aklım...

Hollanda ekibi Feyenoord’da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, depremzedelere destek olmak amacıyla, Nec Nijmegen maçında Türk bayrağı ile çekildiği fotoğrafını paylaşarak, 'Kalbim, aklım, fikrim, ülkem ile' notunu ekledi.

Hollanda ekibi Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, depremzedelere destek olmak amacıyla, Nec Nijmegen maçında Türk bayrağı ile çekildiği fotoğrafını paylaşarak, 'Kalbim, aklım, fikrim, ülkem ile' notunu ekledi.

Hollanda takımı Feyenoord'da futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Orkun Kökçü, takımının Hollanda Kupası Son 16 Turu'nda Nec Nijmegen ile oynadıkları maçta Türkiye'de yaşanan depremi unutmadı. Kökçü, müsabakanın ardından sosyal medya hesabından Türk bayrağı ile fotoğrafını paylaştı ve, 'Kalbim, aklım, fikrim, ülkem ile' yazısını yazdı.

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Orkun Kökçü'den Türkiye için deprem mesajı! "Kalbim, aklım..."
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