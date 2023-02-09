Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şenol Güneş: Depremzedeler için elimizden ne geliyorsa yapacağız
Giriş Tarihi: 9.2.2023 20:40

Şenol Güneş: Depremzedeler için elimizden ne geliyorsa yapacağız

DHA
Şenol Güneş: Depremzedeler için elimizden ne geliyorsa yapacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi’ne gerçekleştirdiği ziyarette bir araya geldiği gönüllülere günlerdir büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Hayat bize böyle bir sınav verdi. Büyük bir felaket yaşadık. Acı ölümler oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acıyı yüreklerimizde hissediyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım etmek için Türkiye ayakta. Sadece Türkiye değil Dünya ayakta. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Kulübümüzün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulumuzun öncülüğünde üstün gayretleri var. Sevdiğimiz insanlar enkaz altında ya da dışında yardım bekliyor. Depremzede vatandaşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Deprem bölgesine 'yardım gelmiyor' diyen İsmail Saymaz'a vatandaştan çok sert tepki: Ekipler burada! provokatörlük yapma
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin
Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Deprem sonrası duygulandıran sözler: Türkiye'nin 20 yıl önce bize yaptığı iyiliğe karşılık veriyoruz!
Beşiktaş'a Onur Bulut transferinde şok! 1 milyon Euro'ya...
Son dakika: Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Yakıştı mı Kemal Bey?
Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provokasyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi
SON DAKİKA | AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Şenol Güneş: Depremzedeler için elimizden ne geliyorsa yapacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA