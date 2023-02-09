Sivassporlu Muammer Yıldırım’dan yardım çalışmalarına destek

Sivas, deprem felaketinin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara Sivasspor'un tecrübeli kalecisi Muammer Yıldırım da katıldı. Yıldırım, Sivas İtfaiye Müdürlüğü'ndeki yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi.

32 yaşındaki kaleci, ihtiyaç malzemelerini teslim ettikten sonra gönüllü vatandaşlarla birlikte yürütülen çalışmalara destek vererek depremzedelere ulaştırılacak malzemeleri tırlara yüklemeye yardım etti. Kırmızı-Beyazlı ekibin kalecisi sosyal medya hesabından da Sivas İtfaiye Müdürlüğü'ndeki yardım merkezini paylaşarak, "Herkesten Allah razı olsun" notunu ekledi.