Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivassporlu Muammer Yıldırım’dan yardım çalışmalarına destek
Giriş Tarihi: 9.2.2023 14:03

Sivassporlu Muammer Yıldırım’dan yardım çalışmalarına destek

İHA
Sivassporlu Muammer Yıldırım’dan yardım çalışmalarına destek

Demir Grup Sivassporlu kaleci Muammer Yıldırım, Sivas İtfaiye Müdürlüğü’ndeki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Sivas, deprem felaketinin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara Sivasspor'un tecrübeli kalecisi Muammer Yıldırım da katıldı. Yıldırım, Sivas İtfaiye Müdürlüğü'ndeki yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi.

32 yaşındaki kaleci, ihtiyaç malzemelerini teslim ettikten sonra gönüllü vatandaşlarla birlikte yürütülen çalışmalara destek vererek depremzedelere ulaştırılacak malzemeleri tırlara yüklemeye yardım etti. Kırmızı-Beyazlı ekibin kalecisi sosyal medya hesabından da Sivas İtfaiye Müdürlüğü'ndeki yardım merkezini paylaşarak, "Herkesten Allah razı olsun" notunu ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Deprem bölgesine 'yardım gelmiyor' diyen İsmail Saymaz'a vatandaştan çok sert tepki: Ekipler burada! provokatörlük yapma
Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
SON DAKİKA | AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
Yakıştı mı Kemal Bey?
Deprem sonrası duygulandıran sözler: Türkiye'nin 20 yıl önce bize yaptığı iyiliğe karşılık veriyoruz!
Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provokasyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi
Başkan Erdoğan depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı: Dezenformasyonlara karşı sorumluluklara işaret edildi
Ağır yazı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivassporlu Muammer Yıldırım’dan yardım çalışmalarına destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA