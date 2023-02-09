Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle teknik heyetten izin alıp ülkesine giden Slovak futbolcu Marek Hamsik'in yarınki antrenmana katılması bekleniyor. Ülkesine gittikten sonra kendisiyle özdeşleşen saçlarını kesen ve bu hareketi "Futbolu mu bırakacak?" sorularına sebep olan Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı ile telefonda görüşerek "Hayır futbola devam edeceğim" demişti. İznini tamamlayan 35 yaşındaki orta sahanın yarın Trabzon'a geleceği ve ardından Abdullah Avcı ile bir kez de yüz yüze görüşeceği kaydedildi. Bu toplantıda, Slovak futbolcunun kariyer geleceği hakkında detaylar konuşulacak.



