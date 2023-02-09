Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından Süper Lig'in 3-4 Mart tarihleri arasında başlatılması kararı alındığı açıkladı. TFF daha önce yaptığı açıklamada, 10-11-12-13 Şubat tarihlerindeki Süper Lig maçlarının 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacağını duyurmuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

"Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık."

"Hatayspor kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz."

"Hatayspor ve Gaziantep FK çekilirse 2 takım düşecek. Gelecek yıl 3 takım çıkacak ve lig 20 takımla oynanacak."

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç: "Gaziantep FK ve Hatayspor'un hakları baki, görünen o ki önümüzdeki sezon 20 takımla oynanması söz konusu. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm mali yükünü biz sırtlayacağız."

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