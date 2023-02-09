Son dakika: Süper Lig’de küme düşme kalkacak mı? Liglere ikinci erteleme geliyor

YARDIMLAR İÇİN KRİZ MERKEZİ KURUN

Kulüpler Birliği'nin acilen toplanarak duruma el atması gerektiğini daha birkaç gün önce yazdım. Kulüplerimizin yolladığı yardımların organize edilmesi için bir kriz masası kurmak gerek. Bu oluşumun içinde Futbol Federasyonu da olmalı. Aradan geçen 3 günün ardından Kulüpler Birliği bugün toplanma kararı aldı ve TFF de davet edildi. TFF de amatör takımlardan tüm lig kulüplerine kadar bir yardım ve koordinasyon merkezi kurabilir. Spor kulüpleri ülkenin her mahallesinde, semtinde ve şehrinde... Yaraların sarılması için bu şart.

İKİ SÜPER LİG TAKIMI LİGDEN ÇEKİLEBİLİR

TFF, önceki gün liglerin 17 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Hatayspor ve Gaziantep FK gibi Süper Lig takımları büyük zarar gördü. İki takım lige ara verebilir. Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş da şokta... Ve yüzlerce takım... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ikinci bir duyuruya kadar tüm spor müsabakalarını durdurduklarını açıklamıştı. Elbette en kısa zamanda normal hayata da dönmeliyiz ama biraz zaman lazım. 17 Şubat ligler için erken bir tarih. Liglerin biraz daha ötelenmesi mantıklı bir karar olur. Bu konu eminim ki tekrar gözden geçirilecek ve ligler daha ileri bir tarihe ertelenecek. Buna hiçbir kulüp itiraz etmez ki ben yüzde 100 daha ileri bir tarih açıklanacağını düşünüyorum.

KÜME DÜŞME KALKAR MI? BUGÜN TARTIŞILIR!

Galatasaray, Gaziantep deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, Hatayspor ile oynayacak. Bu maçların sağlıklı bir ortamda oynanma şansı şu anda yok. Zaman lazım... Hatayspor ve Gaziantep kulüplerinin durumları belli değil. Takımlarımızın tesisleri de hasar aldı. Bugün yapılacak Kulüpler Birliği toplantısı önemli. Masadaki bir diğer konu da küme düşmenin kaldırılması... Konu ciddi olarak gündemde değil ama tartışması var. Hem Süper Lig hem de alt ligleri düşünürsek depremzede birçok ekip konuyu gündeme getirebilir.