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Giriş Tarihi: 9.2.2023 17:42

Trabzonspor taraftarı, Bakasetas'tan aldığı imzalı formayı depremzedeler için satışa çıkardı

AA
Trabzonspor taraftarı, Bakasetas’tan aldığı imzalı formayı depremzedeler için satışa çıkardı

Trabzonsporlu taraftar, bordo-mavili takımın Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'tan aldığı imzalı formasını depremzedelere yardım amacıyla satışa çıkardı.

Bir süre önce, Bakasetas ile bir araya gelen ve "Bakasetas, bir Yunan yapımı" ifadeleriyle sosyal medyada gündeme geldikten sonra kulübün davetlisi olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Yunan futbolcuyla buluşan Erdal Şahin, futbolcudan aldığı imzalı formayı satışa sundu.

Erdal Şahin, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Türkiye'nin çok kötü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Ben de yardım yapmak istiyorum depremzedelere ama imkanım yok. Elimde bir kuru Bakasetas'ın bana vermiş olduğu imzalı forma var. Bunu açık arttırma ile sizlere sunuyorum. Gelirini bütün depremzede kardeşlerimize yardım amaçlı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor taraftarı, Bakasetas'tan aldığı imzalı formayı depremzedeler için satışa çıkardı
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