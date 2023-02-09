Trabzonspor’un eski futbolcusu Volkan Kahraman sokak ortasında öldürüldü

Trabzonspor'un eski futbolcusu başından vurularak öldürüldü. Avusturya basınına göre; 43 yaşındaki eski profesyonel oyuncuyu öldüren kişi daha sonra intihar etti. Kronenzeitung gazetesi, Volkan'ın kafeteryada saldırganla hararetli bir şekilde tartıştığına dikkat çekti. Saldırganın ayrılırken silahını çektiğini ve Volkan'ın doğrudan kafasına ateş ettiğini savundu.

1990'ların sonunda Avusturya futbolunun en büyük cevherlrinden biri olarak kabul edilen eski orta saha oyuncusu, profesyonel kariyerine henüz 17 yaşında Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam takımında başladı. 2000'de Trabzonspor'a geldi. Daha sonra Erzurumspor'a kiralandı.