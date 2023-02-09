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Giriş Tarihi: 9.2.2023

Transfer dönemi 10 gün uzatıldı

Transfer dönemi 10 gün uzatıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün sona ermesi gereken ara transfer döneminin 10 gün uzatıldığını açıkladı. TFF, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 6 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir" ifadelerini kullandı. Sözlü onayın ardından yazılı olarak da talebin kabul gördüğü, şu açıklamayla duyuruldu: "Federasyonumuz tarafından 06 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya yapılan resmi başvurumuz bugün (dün) itibarıyla onaylanarak, 2022- 2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır."

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Transfer dönemi 10 gün uzatıldı
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