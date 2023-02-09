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Giriş Tarihi: 9.2.2023 19:09 Son Güncelleme: 9.2.2023 19:13

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman ligden çekilme kararını açıkladı! "Resmi duyuruyu paylaşacağız"

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman ligden çekilme kararını açıkladı! Resmi duyuruyu paylaşacağız

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ligden çekileceklerini açıkladı. Hacı Ahmet Yaman, "Yakın zamanda ligden çekildiğimizi resmen açıklayacağız" ifadelerini paylaştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ligden çekileceklerini açıkladı. Hacı Ahmet Yaman, "Yakın zamanda ligden çekildiğimizi resmen açıklayacağız" ifadelerini paylaştı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Hacı Ahmet Yaman'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Şu an lige devam etmeyi düşünmüyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız diğer şehirlere yerleşti. Tesislerimiz kullanılamaz halde. Bize 7-8 ay lazım. O zamana kadar net bir karar alıp, yaralarımız sarıldıktan sonra değerlendireceğiz."

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Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman ligden çekilme kararını açıkladı! "Resmi duyuruyu paylaşacağız"
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