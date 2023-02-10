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Giriş Tarihi: 10.2.2023 13:13

Altınordu'ya Taner Kahriman'ın ardından bir acı haber daha! Zeynep Yıldız...

DHA
Altınordu’ya Taner Kahriman’ın ardından bir acı haber daha! Zeynep Yıldız...

Kahramanmaraş depreminde altyapısında forma giyen eski oyuncusu Taner Kahriman'ın vefatıyla sarsılan Altınordu'ya bir kötü haber daha geldi. İzmir temsilcisinin A Takım Psikoloğu Zeynep Yıldız, ailesini depremde kaybetmenin acısını yaşadı.

Kahramanmaraş depreminde altyapısında forma giyen eski oyuncusu Taner Kahriman'ın vefatıyla sarsılan Altınordu'ya bir kötü haber daha geldi.

İzmir temsilcisinin A Takım Psikoloğu Zeynep Yıldız, ailesini depremde kaybetmenin acısını yaşadı. Kırmızı-lacivertli kulüpten, "Acımız çok büyük" başlığıyla yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde A Takım Psikoloğumuz Zeynep Yıldız'ın annesini, babasını ve ağabeyini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Hatay doğumlu Yıldız'ın annesi Münire Yıldız, babası Nesip Yıldız ve ağabeyi Anıl Yıldız, Hatay'ın Hancağız Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

AKADEMİDEN SAYGI
Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) takımları kendi aralarında oynayacağı antrenman maçları öncesinde, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Milli yas nedeniyle Altınordu Futbol Okulları'nda (AFO) faaliyetlere 13 Şubat Pazartesi gününe kadar ara verildi. Öte yandan A takım oyuncularının yapmış olduğu yardımlar, ALFA sporcuları tarafından Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'ndeki toplama merkezine getirildi. Yeşilyurt Merkez Futbol Okulu'nda eğitim gören sporcular ve Altınordu Kadın Voleybol Takımı oyuncuları yardım kolilerinin toplanmasına yardımcı oldu. Kulübün eski başkanlarından İlyas Gönen ve taraftarlar da yardımlarını tesislere getirdi. Toplanan yardım malzemeleri AFAD çalışanlarına teslim edildi.

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Altınordu'ya Taner Kahriman'ın ardından bir acı haber daha! Zeynep Yıldız...
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