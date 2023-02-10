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Giriş Tarihi: 10.2.2023 09:18

Anastasios Bakasetas'tan depremzedeler için AFAD'a destek!

Anastasios Bakasetas’tan depremzedeler için AFAD’a destek!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas, merkezüssü Kahramanmaraş olan ve 10 bölgede etkili olan 7,7'lik deprem sonrası AFAD'a 300 bin TL'lik yardımda bulunarak Türkiye'ye destek oldu.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu.

Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar depremzedelere destek olmak için AFAD'a yardımlarda bulunmaya başladı.

Bir taraftara hediye ettiği formayı satın alan Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas da AFAD'a yaptığı yardımla herkesin gözlerinin dolmasına neden oldu.

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Bakasetas, AFAD'a 300 bin TL bağışta bulundu. Ayrıca kendisiyle tesislerde bir araya gelen ve "Bir Yunan yapimi Bakasetas" sözleriyle tanınan Erdal Şahin isimli taraftara kendisinin hediye ettiği formayı 20 bin TL'ye alarak açık artırmada satma ve o geliri de depremzedelere bağışlama kararı aldı.

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Anastasios Bakasetas'tan depremzedeler için AFAD'a destek!
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