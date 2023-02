Dursun Özbek: "İlk başta 100 konteyner göndereceğiz, hedefimiz 500 konteyner"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deprem bölgesine ilk başta 100 konteyner ev göndereceklerini, hedeflerinin ise bu sayıyı 500'e çıkarmak olduğunu söyledi. Galatasaray eski başkanı Adnan Polat da bölgeye 50 tane konteyner ev gönderdiklerini açıkladı.

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.

Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların eski başkanı Adnan Polat da destek oldu. Daha sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray eski başkanı Adnan Polat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



DURSUN ÖZBEK: "HEDEFİMİZ 500 KONTEYNER"

Depremin ilk gününden itibaren stadyumda yardım çalışmaları için alan belirlediklerini belirten Dursun Özbek, "5 günde 57. tır yükleniyor. Hatay'da ve Maraş'ta iki tane büyük lojistik depo tuttuk. Gideceği yere kadar dağıtımı yapıldı. Tırın oraya indiği zaman hedeflediğiniz kitleye ulaşması mümkün olmuyor. Onun büyük gayreti içindeyiz. Erden Timur şu an kendisi Maraş'ta. Bölgeyi tamamen gezerken, bu tip lojistik destekleri hazırlıyor. Yardım çağrımıza cevap veren bütün herkese teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek var. Buradaki çalışmalara herkes emek veriyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Enkaz altında hala vatandaşlarımız kurtarılma çalışılıyor. Çok yaralı vatandaşlarımız var. Onlara acil şifa diliyorum. Allah bir daha bu tip felaketlerden milletimizi korusun. Yardım kampanyasına yoğun ilgi var. İki tane yardım toplama bölgemiz var. Taç Spor Tesisleri'nden buraya sevk ediliyor. İkinci bir operasyon, barınma ihtiyacına olacak. Özellikle tuvaletle ilgili sorun var. Onun teminine çalışılıyor. İlk başta 100 konteyner destek göndereceğiz. Hedefimiz bunu 500'e çıkarmak. Bütün Galatasaray camiasına çağrı yapıyorum" diye konuştu.



"50 TANE KONTEYNER EV GÖNDERİYORUZ"

Acılarının çok büyük olduğunu söyleyen Adnan Polat ise, "Türk milletinin başı sağ olsun. Dursun başkana, Galatasaray yönetimine, burada emek veren herkese bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Bu acı günde oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmıyorlar. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Polat Holding olarak şunu gözledik, vatandaşlarımızın hepsi gıda, yiyecek, içecek gönderiliyor ama teknik malzemeye de ihtiyaç var. Bu anlamda Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak 300 tane teknik adamı o bölgeye gönderdik. Orada çalışmayan, kopan kablolara yardım ediyorlar. Şu anda deprem bölgesinde çalışıyorlar. 50 tane konteyner ev gönderiyoruz. 100 tane de şu an Macaristan'da hazırlıyoruz, onlar gelecek. Tuvalet ihtiyacı var. Mobil tuvalet ile çalışmalarımız var. Macar devletine ve halkına da teşekkür ediyorum. Onlar da ciddi anlamda yardım ediyorlar. Yunanistan'a teşekkür ediyorum. Ciddi olarak yardım ediyorlar" şeklinde konuştu.

LUCAS TORREİRA: BİZİ BURADA ÇOK SICAK KARŞILAMIŞLARDI, BİZ DE ELİMİZDEN GELENİ YAPMAK İSTİYORUZ

Galatasaray, Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Nef Stadyumu'nda birçok gönüllünün destek verdiği çalışmalara, sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira da katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Torreira, "Ülke çok zor zamanlardan geçiyor. Çok fazla mağdurun olduğu bir felaket yaşandı. Yabancılar olarak bizi burada çok sıcak karşılamışlardı. Biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Onlara destek olmak istiyoruz. Takım arkadaşlarımla da aramızda konuşuyoruz. Aslında ben 3 gündür hastaydım. Çok zamanımız olmadı. Takım olarak neler yapabiliriz aramızda konuştuk. Çok fazla ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bununla ilgili olarak da çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.