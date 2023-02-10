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Giriş Tarihi: 10.2.2023

Futbola yeni ayar!

Futbola yeni ayar!

TFF Başkanı Büyükekşi: “Ligler 3-4 Mart tarihlerinde başlayacak. Hatayspor, bu sezon oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse iki kulübün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam edeceğiz”

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı dün toplandı. Zirvenin ardından önemli kararlar alındı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Ancak acımız çok büyük. Lig maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık" dedi. Depremden en çok etkilenen takımlar olan Hatayspor ve Gaziantep FK'nın da durumlarını masaya yatırdıklarını söyleyen Büyükekşi, "Hatayspor Kulübü bize yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam edeceğiz. Ya ilk yarı maçlarını oynanmamış sayacağız, puanları sileceğiz. Ya da o takımlarla oynayacak ekibe 3 puan vereceğiz. Normalde 4 takım düşecek, üç takım gelecekti, 18 takımla devam edecektik. İki takımın çekilmesi halinde iki ekip düşecek, 3 takım geleceği için önümüzdeki sezon 20 takımla Süper Lig devam edecek" ifadesini kullandı.

'AFFINI İSTEYENLERİN MALİ YÜKÜNÜ ÜSTLENECEĞİZ'
Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da toplantının ardından önemli açıklamalar yaptı. Koç şunları söyledi: "Allah ülkemize sabır, kuvvet ve metanet versin. Kulüplerimiz can havliyle, tırlarla etkilenen bölgeye ulaşmak için olağanüstü çalışıyorlar. Yurt dışı federasyonlardan, büyük takımlardan yardım amaçlı maç teklifleri geliyor. Acaba aramızda turnuva yapabilir miyiz, onu konuşuyoruz. Burada yayıncı kuruluşa da çok iş düşüyor. Lige verilen aradan sonra ligin ilk 2-3 haftasını tüm halkımızın izleyeceği şekilde şifresiz yayınlanması fikrini kendilerine sunacağız. Süper Lig'in dışında alt liglerde de takımlar var. Martta lige devam edeceğiz. 3-4 hafta içi maçları yapacağız. Avrupa müsabakaları da var, bu da sıkıntı ama halledeceğiz. TFF'nin işi çok zor. Ligden çekilecek takımların mali yüklerini hep birlikte göğüsleyeceğiz."

AFET BÖLGESİNE 1000 KONTEYNIRLIK MAHALLE KURULACAK
Kulüpler, depremzedelerin yaralarını sarmak için el birliği ile yardıma koşarken, TFF başkanı Büyükekşi de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Acımız çok büyük. Ülkemiz yüzyılın afetini yaşıyor. Başkan ve diğer kulüp başkanlarıyla, 'neler yapabiliriz'i konuştuk. Futbol ailesi sivil inisiyatif başlattı. TFF olarak 20 milyon TL AFAD'a bağışlamıştık. Kulüplerimiz çok güzel öneriyle bize geldiler. Kulüpler Birliği Vakfı ile iş birliği yaparak devletimizin ihtiyaç duyduğu, depremde zarar görmüş şehirlerimize 1000 konteynırlık mahalle kuracağız. Altyapısını hazırlayıp en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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Futbola yeni ayar!
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