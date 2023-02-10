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Giriş Tarihi: 10.2.2023 09:31 Son Güncelleme: 10.2.2023 10:12

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın alternatifi belli oldu!

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da Lucas Torreira’nın alternatifi belli oldu!

Sezon sonunda ayrılma ihtimali olan Lucas Torreira’ya alternatif arayan sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi ile sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Gineli yıldız Naby Keita'yı listesine dahil etti.

Mertens ve İcardi'den sonra bir başka dünya yıldızı Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray, transferde büyük oynamaya devam edecek.

Sarı-kırmızılı kulüp sezon sonu için Liverpool'dan Naby Keita'yı ciddi biçimde gündemine dahil etti. Milan başta olmak üzere İtalya'dan teklifler alan Lucas Torreira'ya alternatif aramaya başlayan Galatasaray, Liverpool ile sözleşmesini uzatmayan Keita'yı gözüne kestirdi.

İngiliz devinde istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki Gineli orta saha, sezon sonunda serbest kalıyor.

BONSERVİSİNE 60 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ
Premier Lig'de 6 maçta toplam 246 dakika sahada kalabilen Keita'ya, Liverpool 5 sene önce 60 milyon Euro bonservis ödemişti. Arsenal'in 2018 yazında 30 milyon Euro yatırım yaptığı Torriera'yı sezon başında 6 milyon Euro'ya transfer eden Galatasaray, Türkiye'de yeniden yıldızını parlatan Uruguaylı ön liberosunu 10 milyon Euro üzerinde rakamlara İtalya'ya satabilir. Liverpool'dan sezon sonunda boşa çıkacak Keita da Torreira yerine düşünülen ilk isim konumunda.

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Galatasaray'da Lucas Torreira'nın alternatifi belli oldu!
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