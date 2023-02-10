Beşiktaş’ın Onur Bulut transferi FIFA’lık oldu! Kayserispor dava açacak

ONUR BULUT TRANSFERİ FIFA'LIK OLDU

Beşiktaş, sürpriz bir hamleyle önceki gün Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut'u sözleşmesindeki "Transferin son gününe kadar 1 milyon Euro getirmesi halinde serbest kalır' maddesini kullanarak 3.5 yıllığına renklerine bağlamıştı. 28 yaşındaki oyuncu da geçtiğimiz günlerde Kayserispor'la 3 yıllığına uzattığı kontratını avukatı aracılığı ile tek taraflı feshetmişti.