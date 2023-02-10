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Giriş Tarihi: 10.2.2023 08:09 Son Güncelleme: 10.2.2023 08:31

Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi FIFA'lık oldu! Kayserispor dava açacak

Beşiktaş’ın Onur Bulut transferi FIFA’lık oldu! Kayserispor dava açacak

Ara transfer döneminde hamlelerini yapmaya başlayan Beşiktaş, Sampdoria'dan Omar Colley transferini yaptı. Kadrosunu, Kayserispor'dan Onur Bulut ile güçlendiren Kartal, bu transferle ilgili Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kayseri yönetimi, bu transferin feshe imkan tanımadığını ifade ederek konuyu FIFA'ya taşıdı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Kara Kartal, Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda hamlelerini yapıyor.

ŞENOL GÜNEŞ YARDIM KAMPANYASINA KATILDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette bir araya geldiği gönüllülere, günlerdir büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

OMAR COLLEY TRANSFERİ AÇIKLANDI

Beşiktaş, İtalya'nın Sampdoria takımından Gambiyalı futbolcu Omar Colley'i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, savunmada görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinin tamamlandığı bildirildi.

ONUR BULUT TRANSFERİ FIFA'LIK OLDU

Beşiktaş, sürpriz bir hamleyle önceki gün Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut'u sözleşmesindeki "Transferin son gününe kadar 1 milyon Euro getirmesi halinde serbest kalır' maddesini kullanarak 3.5 yıllığına renklerine bağlamıştı. 28 yaşındaki oyuncu da geçtiğimiz günlerde Kayserispor'la 3 yıllığına uzattığı kontratını avukatı aracılığı ile tek taraflı feshetmişti.

KAYSERİSPOR DAVA AÇACAK

Bu gelişmenin ardından 1 milyon Euro'yu geri gönderme kararı alan Kayserispor yönetimi, söz konusu maddenin feshe imkân tanımadığını belirterek FIFA ve TFF nezdinde dava açılacağını açıkladı.

Beşiktaş ve Onur cephesi ise hukuki herhangi bir sorun olmadığını, transferin tamamen sözleşmedeki maddeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini dile getirdi. Öte yandan Onur Bulut'la birlikte Omar Colley, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımla antrenmana çıktı.

HELALLİK İSTEDİ

Beşiktaş'ta 4 numaraya giyecek olan Onur, Kayserispor taraftarından helallik istedi.

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Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi FIFA'lık oldu! Kayserispor dava açacak
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