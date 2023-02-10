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Giriş Tarihi: 10.2.2023 17:51

Premier Lig'den depremzedelere 1 milyon Sterlin destek! Maçlardan önce saygı duruşu kararı

İHA
Premier Lig’den depremzedelere 1 milyon Sterlin destek! Maçlardan önce saygı duruşu kararı

İngiltere Premier Lig yönetimi, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem felaketi için 1 milyon Sterlin bağışta bulunulacağını duyurdu. Bu hafta oynanacak maçlar öncesinde de saygı duruşu yapılacağı ve futbolcuların da siyah kol bandı takacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. İngiltere Premier Lig yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve Suriye'de depremzedelere destek için 1 milyon Sterlin bağışta bulunacağını duyurdu. Açıklamada olaylardan dolayı üzgün olduklarını belirtirken, bu hafta Premier Lig'de oynanacak maçlar öncesinde saygı duruşu yapılacağı ve futbolcuların da siyah kol bandı ile sahaya çıkacağı ifade edildi.

Duyuruda ayrıca taraftarların destekte olması için de çağrıda bulunuldu.

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Premier Lig'den depremzedelere 1 milyon Sterlin destek! Maçlardan önce saygı duruşu kararı
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