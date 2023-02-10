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Giriş Tarihi: 10.2.2023 12:06 Son Güncelleme: 10.2.2023 12:11

Son dakika deprem haberi: Fernando Muslera yardım toplama alanında

Son dakika deprem haberi: Fernando Muslera yardım toplama alanında

Son dakika deprem haberi: Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, devam eden yardımlara destek olmak için Nef Stadyumu'na geldi. Son maçta sakatlanan Muslera, koltuk değnekleriyle geldiği yardım toplama alanında çalışanlara moral verdi.

Galatasaray NEF Stadı'nda yardım çalışmalarına devam ediyor. Şimdiye kadar 50 tır yardımı deprem bölgesine gönderen sar kırmızılı takımın taraftarı yardımları kabul etmeye devam ediyor.

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk ve bir çok futbolcu da Galatasaray taraftarına destek olmak için bu alanı ziyaret ediyor.

MUSLERA YARDIM TOPLAMA ALANINDA

Galatasaray Kaptanı Muslera da sakat olmasına rağmen koltuk değnekleriyle sarı kırmızılıların NEF Stadı'ndaki yardım toplama bölgesine giderek çalışan gönüllülere moral verdi.

Başkan Dursun Özbek de Muslera'ya eşlik etti. Uruguaylı kalecinin 1 milyon TL bağış yaptığı da belirtilmişti.

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Son dakika deprem haberi: Fernando Muslera yardım toplama alanında
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