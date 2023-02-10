TFF açıkladı! Deprem sonrası ligler ertelendi | Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor...

'AFFINI İSTEYENLERİN MALİ YÜKÜNÜ ÜSTLENECEĞİZ'

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da toplantının ardından önemli açıklamalar yaptı. Koç şunları söyledi: "Allah ülkemize sabır, kuvvet ve metanet versin. Kulüplerimiz can havliyle, tırlarla etkilenen bölgeye ulaşmak için olağanüstü çalışıyorlar. Yurt dışı federasyonlardan, büyük takımlardan yardım amaçlı maç teklifleri geliyor. Acaba aramızda turnuva yapabilir miyiz, onu konuşuyoruz. Burada yayıncı kuruluşa da çok iş düşüyor. Lige verilen aradan sonra ligin ilk 2-3 haftasını tüm halkımızın izleyeceği şekilde şifresiz yayınlanması fikrini kendilerine sunacağız. Süper Lig'in dışında alt liglerde de takımlar var. Martta lige devam edeceğiz. 3-4 hafta içi maçları yapacağız. Avrupa müsabakaları da var, bu da sıkıntı ama halledeceğiz. TFF'nin işi çok zor. Ligden çekilecek takımların mali yüklerini hep birlikte göğüsleyeceğiz."