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Giriş Tarihi: 10.2.2023 19:46

UEFA depremzedeler için harekete geçti! İlk etapta 200 bin Euro'luk yardım

İHA
UEFA depremzedeler için harekete geçti! İlk etapta 200 bin Euro’luk yardım

UEFA, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için ilk etapta 200 bin Euro yardım yapacağını duyurdu.

UEFA, bugün depremzedeler için ilk etapta 200 bin Euro yardım yapacağını açıkladı. UEFA, ayrıca önümüzdeki hafta yapılacak tüm kulüp müsabakalarında depremde ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Haziran ayında İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi Final haftasında da ek bağış toplama etkinlikleri düzenleneceği de belirtildi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "UEFA bu bağışı, bu korkunç trajediye acil insani müdahaleyi desteklemek için yapıyor" ifadelerini kullandı.

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UEFA depremzedeler için harekete geçti! İlk etapta 200 bin Euro'luk yardım
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