Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 113. saatte Mesut etti, Arda’ya seslendi
Giriş Tarihi: 11.2.2023

113. saatte Mesut etti, Arda’ya seslendi

113. saatte Mesut etti, Arda’ya seslendi

Depremin 5. gününde hayata tutunan minik bir taraftar “Arda abi seni çok seviyorum” mesajını gönderdi

Depremin 5. günü geride kalırken mucizeler de gelmeye devam ediyor. Büyük afetin 113. saatinde Adıyaman'da enkazın altından çıkarılan minik Mesut, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda'ya duygusal bir mesaj yolladı. Mesut, "Arda Güler abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Abi, hocaya bir de söyle seni oynatsın" dedi. Sarı-lacivertli oyuncu da Twitter hesabından "Güzel kardeşim sen pes etmedin, sen başardın. Mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. İnşallah yüz yüze görüşmek üzere" sözleriyle minik taraftar Mesut'a moral aşıladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı
SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Ümit Özdağ'dan 2. provokasyon! 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı genç konuştu: Seni Allah'a havale ediyorum
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler
CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş Rönesans rezidansın müteahhidini savundu: İdealist bir insandır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği
Son dakika: İstanbul'da o ilçeler alarm veriyor! Uzman isim İzmir'i hatırlattı, İstanbulluları uyardı...
TOKİ kura çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihte, ne zaman yapılacak? Sosyal konut ve arsa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihleri belli mi?
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
113. saatte Mesut etti, Arda’ya seslendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA