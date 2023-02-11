113. saatte Mesut etti, Arda’ya seslendi

Depremin 5. gününde hayata tutunan minik bir taraftar “Arda abi seni çok seviyorum” mesajını gönderdi
Depremin 5. günü geride kalırken mucizeler de gelmeye devam ediyor. Büyük afetin 113. saatinde Adıyaman'da enkazın altından çıkarılan minik Mesut, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda'ya duygusal bir mesaj yolladı. Mesut, "Arda Gülerabi seni çok seviyorum.Fenerbahçe'yikurtarmaya devam et.Abi, hocaya bir de söyleseni oynatsın" dedi. Sarı-lacivertli oyuncu da Twitter hesabından "Güzel kardeşim senpes etmedin, sen başardın.Mücadelenle bizeumut oldun. Seni çokseviyoruz. İnşallah yüz yüze görüşmek üzere" sözleriyle minik taraftar Mesut'a moral aşıladı.