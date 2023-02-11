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Giriş Tarihi: 11.2.2023 12:01

EOC'den depremzedeler için Türkiye'ye 250 bin avro yardım

AA
EOC’den depremzedeler için Türkiye’ye 250 bin avro yardım

Avrupa Olimpiyat Komiteleri, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye'ye 250 bin avro bağış yapılacağını duyurdu.

EOC'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, depremden etkilenen bölgelerdeki olimpiyat camiası ve yerel halka yardım etmek amacıyla özel faaliyetler fonundan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine (TMOK) 250 bin avro bağış yapılmasına karar verildi.

Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı depremlerin herkesi üzdüğünü belirten EOC Başkanı Spyros Capralos, "TMOK'taki arkadaşlarımıza her türlü yardımı teklif ettik. Felaketten etkilenenlere yardımcı olmak için özel faaliyetler fonumuzdan para aktarmaya karar verdik. Ayrıca TMOK Başkan Yardımcısı ve EOC İcra Kurulu Üyesi Hasan Arat ile sürekli temas halindeyiz. Kendisine EOC'nin bu krizle yüzleşmek için TMOK'u desteklemeye hazır olduğu konusunda güvence verdik. Düşüncelerimiz depremlerden etkilenen herkesle birlikte. EOC ve Avrupa'nın tüm olimpik hareketi adına sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Türk halkına yardımcı olmak için her türlü çabayı göstermeye çalıştıklarını aktaran EOC Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi ise "EOC İcra Komitesinin özel faaliyetler fonundan 250 bin avro gönderme kararı oy birliğiyle alındı. Bu, son yardımımız olmayacak. EOC'nin depremlerden etkilenen kişilere, kulüplere ve ulusal federasyonlara nasıl yardımcı olabileceği konusunda TMOK ile sürekli diyalog halindeyiz. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, ağır yaralananlara acil şifalar diliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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EOC'den depremzedeler için Türkiye'ye 250 bin avro yardım
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