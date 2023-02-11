Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler ve Altay Bayındır’dan, depremzede Kamilcan’a destek

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Altay Bayındır ve Arda Güler, Kamilcan'ımızla görüştü. Kelimeler kifayetsiz… İyi ki varsın Kamilcan" ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki kaleci ve 17 yaşındaki Arda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan ve kurtarıldığında üzerinde Fenerbahçe forması bulunan Kamilcan'a moral ve destek verdiler.

Altay, Kamilcan'ı ilk oynayacakları maça davet ederken, Arda da tesislere davet ettiği Kamilcan'a forma sözü verdi.