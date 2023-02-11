Futbol bahane yaşamak şahane

87 saatle mucize kurtuluşlardan birine imza atan Adıyamanlı Kadir hastanede İcardi'nin gol sevinci ile Türkiye'ye 'İyiyim' mesajı gönderdidepremden üç gün sonra kurtarılan Efe, Fenerbahçeli olduğunu söylerken, önceki gün Mert Hakan Yandaş'la görüntülü konuştumucizenin adı İlker, ilk ne yapacaksın dediklerinde 'çay içerim' dedi, Trabzonsporlu olduğunu söyledi. Kulüpten çay daveti aldıGalatasaraylı Emir 60 saatin sonunda gün yüzüne çıkarken kurtarma ekibinin "Galatasaraylı adama da bu yakışır" sözleriyle güç depoladıeprem bölgesinde iletişimin dili futbol oldu… Ekipler uzun süre enkaz altında kalan ve yeni hayatlarınadiyen erkek afetzedelerle ilk iletişimi futbol sohbetiyle kurdu.hastanede Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu İcardi'nin gol sevincini yaparak 'iyiyim' mesajı gönderdi tüm Türkiye'ye…ifadelerini kullandı. Ardından formayı imzalayan İcardi, hayata tutunan hayranına verdiği sözü tuttu.kurtarma ekibinin 'Hangitakımı tutuyorsun' sorusuna 'Fenerbahçe' yanıtınıvermişti. Sarı-lacivertli takımın kaptanlarındanMert Hakan Yandaş, o görüntünün ardındansıcağı sıcağına Twitter'danpaylaşımıyapmıştı. Buluşma önceki gün telefonla gerçekleşti.Tedavisi hastanede süren Efe'yi görüntülüarayan ve o anın fotoğrafını paylaşan kaptan,diye konuştu.yardım ekibiyle yaptığı sohbetle dikkatçekmişti. Kendisine sorulan ilk soru 'Ne yapmakistiyorsun' olmuş, o dademiş ve ardından konu futbola gelmişti.demişti. Bu görüntülerkısa sürede sosyal medyada yayılıncaTrabzonspor'dan beklenen paylaşım geldi.Bordo-mavililer,diyerekİlker'e çay davetinde bulundu.uyanık tutmakiçin sohbetin konusu yine futboldu. Kurtarmaekibinin ilk sorusu 'Hangi takımı tutuyorsun'oldu.yanıtını alıncadadiyerekmoral motivasyon başladı. Kısaca, futbolsevgisi birbirini hiç tanımayan afetzedelerleonların iyilik meleklerinin iletişim dili oldu.TÜRKIYE Motosiklet Federasyonu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl depremzedelere destek için "yardım ve dayanışma günü" olarak kabul edilmesini istedi. Federasyon yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tüm halkımızı '14 Şubat'ta Hediyem Deprem Bölgesine' diyerek yardımlarımızı arttırmaya davet ediyoruz. Motosiklet camiamız ve katılımcılarımızla, '14 Şubat'ta bütün sevgimiz afet bölgesine' diyerek nakdi yardımları DEPREM yazıp 1866 kısa mesajı ile AFAD'a ayni yardımları da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezlerine 'gün bugündür' dayanışması altında paylaşacağımızı duyurmak ve bu süreci hep birlikte tüm Türkiye ve dünyada atlatmak istiyoruz."