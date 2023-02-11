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Giriş Tarihi: 11.2.2023

Futbol bahane yaşamak şahane

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Futbol bahane yaşamak şahane
87 saatle mucize kurtuluşlardan birine imza atan Adıyamanlı Kadir hastanede İcardi'nin gol sevinci ile Türkiye'ye 'İyiyim' mesajı gönderdi
İskenderun'da depremden üç gün sonra kurtarılan Efe, Fenerbahçeli olduğunu söylerken, önceki gün Mert Hakan Yandaş'la görüntülü konuştu
Hatay'da mucizenin adı İlker, ilk ne yapacaksın dediklerinde 'çay içerim' dedi, Trabzonsporlu olduğunu söyledi. Kulüpten çay daveti aldı
İslahiye'de Galatasaraylı Emir 60 saatin sonunda gün yüzüne çıkarken kurtarma ekibinin "Galatasaraylı adama da bu yakışır" sözleriyle güç depoladı



Deprem bölgesinde iletişimin dili futbol oldu… Ekipler uzun süre enkaz altında kalan ve yeni hayatlarına 'Merhaba' diyen erkek afetzedelerle ilk iletişimi futbol sohbetiyle kurdu. Adıyaman'da depremin 87. saatinde mucizevi bir şekilde enkaz altından çıkarılan Kadir, hastanede Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu İcardi'nin gol sevincini yaparak 'iyiyim' mesajı gönderdi tüm Türkiye'ye… Sarıkırmızılı takımın Arjantinli yıldızı, bu görüntüye kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabı üzerinden Kadir'in fotoğrafını paylaşarak, "Küçük Kadir umarım yakında görüşürüz. Böylece formamı sana hediye edebilirim ve sana kocaman sarılabilirim" ifadelerini kullandı. Ardından formayı imzalayan İcardi, hayata tutunan hayranına verdiği sözü tuttu.



MERT HAKAN'LA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU
İskenderun'da depremin 3. gününde enkazdan kurtarılan Efe, kurtarma ekibinin 'Hangi takımı tutuyorsun' sorusuna 'Fenerbahçe' yanıtını vermişti. Sarı-lacivertli takımın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, o görüntünün ardından sıcağı sıcağına Twitter'dan "Efe yaralarını sardıktan sonra görüşeceğiz" paylaşımı yapmıştı. Buluşma önceki gün telefonla gerçekleşti. Tedavisi hastanede süren Efe'yi görüntülü arayan ve o anın fotoğrafını paylaşan kaptan, "Efemiz çok iyi. En kısa zamanda yanımıza gelecek. Artık bize emanet" diye konuştu.




'TRABZON'DA BİRLİKTE ÇAY İÇECEĞİZ'
Hatay'da mucize kurtuluşun adı olan İlker, yardım ekibiyle yaptığı sohbetle dikkat çekmişti. Kendisine sorulan ilk soru 'Ne yapmak istiyorsun' olmuş, o da 'Herhalde çay içerim' demiş ve ardından konu futbola gelmişti. Trabzonsporlu olduğunu söyleyen İlker, ikinci takımım Rizespor deyince, Giresunlu bir kurtarma ekibi çalışanı "Artık ikinci takımın Giresunspor" demişti. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılınca Trabzonspor'dan beklenen paylaşım geldi. Bordo-mavililer, "Bugünler geçecek ve biz seninle Trabzon'da çay içeceğiz" diyerek İlker'e çay davetinde bulundu.

'GALATASARAYLI ADAMA BU YAKIŞIR'
İslahiye'de 60 saat sonra toprak altından canlı olarak çıkan Emir'i uyanık tutmak için sohbetin konusu yine futboldu. Kurtarma ekibinin ilk sorusu 'Hangi takımı tutuyorsun' oldu. 'Galatasaray' yanıtını alınca da "Galatasaraylı adama da böyle bir mücadele yakışırdı. Aferin sana, dayan" diyerek moral motivasyon başladı. Kısaca, futbol sevgisi birbirini hiç tanımayan afetzedelerle onların iyilik meleklerinin iletişim dili oldu.

14 ŞUBAT YARDIM VE DAYANIŞMA GÜNÜ
TÜRKIYE Motosiklet Federasyonu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl depremzedelere destek için "yardım ve dayanışma günü" olarak kabul edilmesini istedi. Federasyon yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tüm halkımızı '14 Şubat'ta Hediyem Deprem Bölgesine' diyerek yardımlarımızı arttırmaya davet ediyoruz. Motosiklet camiamız ve katılımcılarımızla, '14 Şubat'ta bütün sevgimiz afet bölgesine' diyerek nakdi yardımları DEPREM yazıp 1866 kısa mesajı ile AFAD'a ayni yardımları da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezlerine 'gün bugündür' dayanışması altında paylaşacağımızı duyurmak ve bu süreci hep birlikte tüm Türkiye ve dünyada atlatmak istiyoruz."

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