Futbol bahane yaşamak şahane

87 saatle mucize kurtuluşlardan birine imza atan Adıyamanlı Kadir hastanede İcardi'nin gol sevinci ile Türkiye'ye 'İyiyim' mesajı gönderdi İskenderun'da depremden üç gün sonra kurtarılan Efe, Fenerbahçeli olduğunu söylerken, önceki gün Mert Hakan Yandaş'la görüntülü konuştu Hatay'da mucizenin adı İlker, ilk ne yapacaksın dediklerinde 'çay içerim' dedi, Trabzonsporlu olduğunu söyledi. Kulüpten çay daveti aldı İslahiye'de Galatasaraylı Emir 60 saatin sonunda gün yüzüne çıkarken kurtarma ekibinin "Galatasaraylı adama da bu yakışır" sözleriyle güç depoladı
Deprem bölgesinde iletişimin dili futbol oldu… Ekipler uzun süre enkaz altında kalan ve yeni hayatlarına 'Merhaba' diyen erkek afetzedelerle ilk iletişimi futbol sohbetiyle kurdu. Adıyaman'da depremin87. saatinde mucizevibir şekilde enkaz altından çıkarılanKadir, hastanede Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu İcardi'nin gol sevincini yaparak 'iyiyim' mesajı gönderdi tüm Türkiye'ye… Sarıkırmızılıtakımın Arjantinli yıldızı,bu görüntüye kayıtsız kalmadı.Sosyal medya hesabı üzerindenKadir'in fotoğrafını paylaşarak, "KüçükKadir umarım yakında görüşürüz. Böyleceformamı sana hediye edebilirim ve sanakocaman sarılabilirim" ifadelerini kullandı. Ardından formayı imzalayan İcardi, hayata tutunan hayranına verdiği sözü tuttu.
MERT HAKAN'LA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU İskenderun'da depremin 3. gününde enkazdankurtarılan Efe, kurtarma ekibinin 'Hangitakımı tutuyorsun' sorusuna 'Fenerbahçe' yanıtınıvermişti. Sarı-lacivertli takımın kaptanlarındanMert Hakan Yandaş, o görüntünün ardındansıcağı sıcağına Twitter'dan "Efe yaralarınısardıktan sonra görüşeceğiz" paylaşımıyapmıştı. Buluşma önceki gün telefonla gerçekleşti.Tedavisi hastanede süren Efe'yi görüntülüarayan ve o anın fotoğrafını paylaşan kaptan,"Efemiz çok iyi. En kısa zamanda yanımıza gelecek.Artık bize emanet" diye konuştu.
'TRABZON'DA BİRLİKTE ÇAY İÇECEĞİZ' Hatay'da mucize kurtuluşun adı olan İlker,yardım ekibiyle yaptığı sohbetle dikkatçekmişti. Kendisine sorulan ilk soru 'Ne yapmakistiyorsun' olmuş, o da 'Herhalde çayiçerim' demiş ve ardından konu futbola gelmişti.Trabzonsporlu olduğunu söyleyen İlker,ikinci takımım Rizespor deyince, Giresunlubir kurtarma ekibi çalışanı "Artıkikinci takımın Giresunspor" demişti. Bu görüntülerkısa sürede sosyal medyada yayılıncaTrabzonspor'dan beklenen paylaşım geldi.Bordo-mavililer, "Bugünler geçecek vebiz seninle Trabzon'da çay içeceğiz" diyerekİlker'e çay davetinde bulundu.
'GALATASARAYLIADAMA BU YAKIŞIR' İslahiye'de 60 saat sonra toprak altındancanlı olarak çıkan Emir'i uyanık tutmakiçin sohbetin konusu yine futboldu. Kurtarmaekibinin ilk sorusu 'Hangi takımı tutuyorsun'oldu. 'Galatasaray' yanıtını alıncada "Galatasaraylı adama da böyle bir mücadeleyakışırdı. Aferin sana, dayan" diyerekmoral motivasyon başladı. Kısaca, futbolsevgisi birbirini hiç tanımayan afetzedelerleonların iyilik meleklerinin iletişim dili oldu.
14 ŞUBAT YARDIM VE DAYANIŞMA GÜNÜ
TÜRKIYE Motosiklet Federasyonu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl depremzedelere destek için "yardım ve dayanışma günü" olarak kabul edilmesini istedi. Federasyon yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tüm halkımızı '14 Şubat'ta Hediyem Deprem Bölgesine' diyerek yardımlarımızı arttırmaya davet ediyoruz. Motosiklet camiamız ve katılımcılarımızla, '14 Şubat'ta bütün sevgimiz afet bölgesine' diyerek nakdi yardımları DEPREM yazıp 1866 kısa mesajı ile AFAD'a ayni yardımları da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezlerine 'gün bugündür' dayanışması altında paylaşacağımızı duyurmak ve bu süreci hep birlikte tüm Türkiye ve dünyada atlatmak istiyoruz."