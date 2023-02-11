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Giriş Tarihi: 11.2.2023

‘G.Antep ve Hatay 0 puan olmalı!’

‘G.Antep ve Hatay 0 puan olmalı!’
BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısında konuşulan Hatay ve G.Antep'in durumu ile ilgili konuştu. Lig Radyo'ya açıklamalarda bulunan Çebi, "1-2 takımımız ayağa kalkana kadar ligde olmayacaklar. Ancak tereddütler var. Bunlarla sonra oynanacak maçların sayılmayacağı gibi geçmiştekilerin de sayılmamasını istiyoruz. Bazı kulüplerin işine geliyor, bazılarının gelmiyor. Mantıklı olan; bu iki takımla oynanan maçların da yok sayılması" dedi. Öte yandan Hatay-Beşiktaş (2-1) ve G.Antep-Beşiktaş (1-1) maçlarında siyah-beyazlılar 5 puan kaybetmişti.

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‘G.Antep ve Hatay 0 puan olmalı!’
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