Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekiliyor! Çebi’den çarpıcı sözler...

BAŞKAN ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA

Beşiktaş, Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısında konuşulan Hatay ve G.Antep'in durumu ile ilgili konuştu. Lig Radyo'ya açıklamalarda bulunan Çebi, "1-2 takımımız ayağa kalkana kadar ligde olmayacaklar. Ancak tereddütler var. Bunlarla sonra oynanacak maçların sayılmayacağı gibi geçmiştekilerin de sayılmamasını istiyoruz. Bazı kulüplerin işine geliyor, bazılarının gelmiyor. Mantıklı olan; bu iki takımla oynanan maçların da yok sayılması" dedi.