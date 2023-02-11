Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekiliyor! Çebi'den çarpıcı sözler...
Giriş Tarihi: 11.2.2023 09:25 Son Güncelleme: 11.2.2023 09:33

Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekiliyor! Çebi'den çarpıcı sözler...

Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekiliyor! Çebi’den çarpıcı sözler...

Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya devam ederken, spor dünyası da tek yumruk halinde bölgeye yardımlarını yapmaya devam ediyor. Deprem sonrası Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekileceği ifade edildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de iki takımın çekilmesi halinde oluşacak durumla ilgil çok çarpıcı bir öneride bulundu.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremden sonra tüm Türkiye tek yürek olarak bölgedeki yaralarını sarmaya devam ediyor. Hatay ve Gaziantep şehirlerinin takımları olan Hatayspor ve Gaziantep FK da depremi yaşayan takımlardan ikisi oldu. İki takımın ligden çekileceği ifade edildi.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA

Beşiktaş, Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısında konuşulan Hatay ve G.Antep'in durumu ile ilgili konuştu. Lig Radyo'ya açıklamalarda bulunan Çebi, "1-2 takımımız ayağa kalkana kadar ligde olmayacaklar. Ancak tereddütler var. Bunlarla sonra oynanacak maçların sayılmayacağı gibi geçmiştekilerin de sayılmamasını istiyoruz. Bazı kulüplerin işine geliyor, bazılarının gelmiyor. Mantıklı olan; bu iki takımla oynanan maçların da yok sayılması" dedi.

Öte yandan Hatay-Beşiktaş (2-1) ve G.Antep-Beşiktaş (1-1) maçlarında siyah-beyazlılar 5 puan kaybetmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı
SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Ümit Özdağ'dan 2. provokasyon! 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı genç konuştu: Seni Allah'a havale ediyorum
Son dakika: CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal vefat etti
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler
CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş Rönesans rezidansın müteahhidini savundu: İdealist bir insandır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Kadın ve Erkek İçin Kılınışı Nasıl?
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekiliyor! Çebi'den çarpıcı sözler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA