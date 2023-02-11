Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekiliyor! Çebi’den çarpıcı sözler...

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremden sonra tüm Türkiye tek yürek olarak bölgedeki yaralarını sarmaya devam ediyor. Hatay ve Gaziantep şehirlerinin takımları olan Hatayspor ve Gaziantep FK da depremi yaşayan takımlardan ikisi oldu. İki takımın ligden çekileceği ifade edildi.
BAŞKAN ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA
Beşiktaş, Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısında konuşulan Hatay ve G.Antep'in durumu ile ilgili konuştu. Lig Radyo'ya açıklamalarda bulunan Çebi, "1-2 takımımız ayağa kalkana kadar ligde olmayacaklar. Ancak tereddütler var. Bunlarla sonra oynanacak maçların sayılmayacağı gibi geçmiştekilerin de sayılmamasını istiyoruz. Bazı kulüplerin işine geliyor, bazılarının gelmiyor. Mantıklı olan; bu iki takımla oynanan maçların da yok sayılması" dedi.
Öte yandan Hatay-Beşiktaş (2-1) ve G.Antep-Beşiktaş (1-1) maçlarında siyah-beyazlılar 5 puan kaybetmişti.