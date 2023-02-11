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Giriş Tarihi: 11.2.2023 17:40

İrfan Can Kahveci'den minik depremzedeye cevap

DHA
İrfan Can Kahveci’den minik depremzedeye cevap

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, minik depremzede cevap verdi. İrfan Can, "En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında enkazdan çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarı, İrfan Can Kahveci'ye mesaj görderdi. Sarı-lacivertli takımda en sevdiği futbolcunun İrfan Can Kahveci olduğunu söyleyen minik depremzede, videoda "En büyük İrfan Can Kahveci, en büyük Fenerbahçe" dedi.

Paylaşılan videoya yanıt veren İrfan Can Kahveci şu ifadeleri kullandı: "Selamını aldım kardeşim, çok teşekkür ederim. En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

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İrfan Can Kahveci'den minik depremzedeye cevap
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