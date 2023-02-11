Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kerem Aktürkoğlu'dan depremzedelere destek
Giriş Tarihi: 11.2.2023 16:24

Kerem Aktürkoğlu'dan depremzedelere destek

İHA
Kerem Aktürkoğlu’dan depremzedelere destek

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, afet bölgesindeki depremzedelerle telefonla görüntülü görüşerek, yanlarında olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları ve destekler sürüyor. Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu da büyük destek veren isimlerden biri...

Kerem daha önce depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer almıştı. Bu sefer deprem bölgesinde yer alan vatandaşlarla görüntülü olarak telefonla görüşen milli futbolcu, geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, her zaman da yanlarında olduğunu söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal vefat etti! Cenaze programı detayları belli oldu
TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler
Son dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçiliyor
Ümit Özdağ'dan 2. provokasyon! 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı genç konuştu: Seni Allah'a havale ediyorum
SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
SABAH, Kahramanmaraş’taki yıkımı 6. günde havadan görüntülendi
Kendisini böyle tanıtmış: '“Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün”! 65 kişiye mezar oldu...
CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş Rönesans rezidansın müteahhidini savundu: İdealist bir insandır!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerem Aktürkoğlu'dan depremzedelere destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA