Kerem Aktürkoğlu’dan depremzedelere destek

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları ve destekler sürüyor. Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu da büyük destek veren isimlerden biri...

Kerem daha önce depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer almıştı. Bu sefer deprem bölgesinde yer alan vatandaşlarla görüntülü olarak telefonla görüşen milli futbolcu, geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, her zaman da yanlarında olduğunu söyledi.

