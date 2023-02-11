Mert Hakan Yandaş’dan Azerbaycan halkına teşekkür mesajı!

"TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU"



Tüm Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ifade eden Mert Hakan, "Hepimiz ülke olarak elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Onlar için ne yapsak boş biliyoruz fakat onlar için günlerdir yardım toplamaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Onların yaralarını sarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.



Depremi yerinde yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in depremin gerçekleştiği ilk gün sosyal medyadan yaptığı çağrıya da değinen Mert Hakan Yandaş "Volkan Demirel ve takımı çok zor anlar yaşadı. Morali çok bozuktu. Kendisiyle değil ama ona yakın kişilerle görüşmüştüm." dedi.