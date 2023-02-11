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Giriş Tarihi: 11.2.2023 16:30 Son Güncelleme: 11.2.2023 16:36

Mert Hakan Yandaş'dan Azerbaycan halkına teşekkür mesajı!

Mert Hakan Yandaş’dan Azerbaycan halkına teşekkür mesajı!

Depremin ilk gününden itibaren bölgedeki yaraları sarmak adına çalışan futbol kulüpleri yardım kampanyalarına devam ediyor. Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, depremde Türkiye'yi yalnız bırakmayan Azerbaycan halkına teşekkür etti.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremden sonra bölgede enkaz arama kurtarma çalışmaları devam ederken yaralar da aynı hızla sarılmaya devam ediyor.

MERT HAKAN YANDAŞ AZERBAYCAN HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, depremden anından hemen sonra yardımlarını gönderen Azerbaycan halkına yayınlanan bir video ile teşekkür etti.

Azerbaycan'ın CBC Sport kanalına bağlanan Mert Hakan Yandaş konuşmasında, "Herkesten Allah razı olsun. Vatanımızın başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Enkaz altında olanlar İnşallah bir an önce yakınlarına kavuşurlar. Bizim için çok büyük bir felaket. Allah yardımcımız olsun." dedi.

"TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU"

Tüm Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ifade eden Mert Hakan, "Hepimiz ülke olarak elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Onlar için ne yapsak boş biliyoruz fakat onlar için günlerdir yardım toplamaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Onların yaralarını sarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Depremi yerinde yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in depremin gerçekleştiği ilk gün sosyal medyadan yaptığı çağrıya da değinen Mert Hakan Yandaş "Volkan Demirel ve takımı çok zor anlar yaşadı. Morali çok bozuktu. Kendisiyle değil ama ona yakın kişilerle görüşmüştüm." dedi.

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Mert Hakan Yandaş'dan Azerbaycan halkına teşekkür mesajı!
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